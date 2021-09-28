Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport uydu frekansı | Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport'tan nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kirik bir maça çıkıyor. Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş sahadan puanla dönmeyi hedefliyor. Bu zorlu maçta takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport uydu frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Ajax-Beşiktaş maçı kardeş ülke Azerbaycan'ın CBC Sport uydu kanalından canlı yayınlanacak. İşte CBC Sport uydudan nasıl izlenir sorusunun yanıtı...

Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport uydu frekansı | Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport'tan nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kirik bir maça çıkıyor. Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş sahadan puanla dönmeyi hedefliyor. Bu zorlu maçta takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport uydu frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Ajax-Beşiktaş maçı kardeş ülke Azerbaycan'ın CBC Sport uydu kanalından canlı yayınlanacak. İşte CBC Sport uydudan nasıl izlenir sorusunun yanıtı...

Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport uydu frekansı

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi mücadelesi Azerbaycan'ın CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'den bu kanalı izlemek için yapılması gerekenler şunlar;

Öncelikle uyduların Türksat'tan AzerSpace 46° uydusuna yönlendirmeleri gerekiyor.

Ardından aşağıdaki CBC Sport uydu frekansı bilgileri televizyona yada uydu alıcısında taratılmalı.

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

Ajax-Beşiktaş maçı CBC Sport'tan nasıl izlenir?

Azerbaycan'da ülkemiz temsilcilerinin Avrupa maçları yayınlanıyor. Azeerbaycan'da Türkiye'nin takımlarını destekleyen milyonlarca taraftar bulunuyor. Türkiye takımlarının maçları CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor. CBC Sport Türkiye'den de izlenebilir. Peki CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport kanalını uydudan izleyebilmek için öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusuna dönük olması gerekiyor. Ardından uydu frekansını televizyonunuza taratıp CBC Sport kanalını bulmanız gerekiyor. Kanalı bulduysanız Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını uydudan izleyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.