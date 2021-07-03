Ailede kurbanı kim keser? Diyanet ailede kurban kesme görevi kimde?

Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca kişi kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başladı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar ailede kurbanı kim keser sorusuna yanıt arıyor. Peki ailede kurban kesme görevi kimdi? Diyanet ailede kurban kesme konusunda ne diyor? İşte yanıtlar...

Kurban bayramına sayılı günler kala milyonlarca kişi kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başladı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar ailede kurbanı kim keser sorusuna yanıt arıyor. Peki ailede kurban kesme görevi kimdi? Diyanet ailede kurban kesme konusunda ne diyor? İşte yanıtlar...

Dünya üzerinde milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı ile kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlıklarını almaya başladı. Ailede kimlerin kurban keseceği konusu da insanların aklında soru işaretleri oluşturdu. Peki ailede her birey için kurban kesilmeli mi? Ailede kimler için kurban kesilir? Ailede kurban kesme görevi kimde? Diyanet ailede kimler için kurban kesilmesi konudunda ne diyor?

Ailede kurbanı kim keser? Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükâfat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir.

Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi, kurban bayramında da Hanefîlere göre kurban kesmekle yükümlüdürler (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-454).

Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 384; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 377). Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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