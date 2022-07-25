Ailecek izlenecek filmler neler? En güzel filmler

Ailecek izlenecek filmler neler? Ailecek film sevenlerden iseniz ve her akşam” Bugün ne izlesek?” diye merak edenler için detaylı araştırma yaptık.

Ailecek filmin tadına varmanız için IMDP puanı yüksek olan filmlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar... AİLECEK İZLENECEK FİLMLER LİSTESİ Sevimli Canavarlar 3D. 1s 32dk / Animasyon, Komedi, Aile.

1s 50dk / Animasyon, Komedi, Aile.

Ölü Gelin. 1s 17dk / Animasyon, Aile, Fantastik.

Oyuncak Hikayesi 2. 1s 33dk / Macera, Animasyon, Komedi

Yukarı Bak. 1s 35dk / Animasyon, Aile, Fantastik.

Harry Potter ve Felsefe Taşı .

T.

Şrek

Ratatuy

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Yıldız Tozu

Coco

İnanılmaz Aile

Ters Yüz

Orman Çetesi

Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Kung Fu Panda

Düşler Ülkesi

Çılgın Cuma



6 Süper Kahraman

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya

Oyuncak Hikayesi 4

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Aile Arasında

Karınca Z

Bir Böceğin Yaşamı

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap

Rio

Özgür Ruh

Robotlar

Madagaskar 2

Bitirim Karınca

Çılgın Hırsız 2

Karmakarışık

Grinç IMDP PUANI YÜKSEK FİLMLER Dedemin İnsanları (2011) – IMDb: 8.0

Babam ve Oğlum (2005) – IMDb: 8.3

Mucize 2 (2019) – IMDb: 7.1

Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi (2008) – IMDb: 7.8

ForrestGump (1994) – IMDb: 8.8

Yeşil Yol (1999) – IMDb: 8.6

Yeni Hayat (2000) – IMDb: 7.8

Umudunu Kaybetme (2006) – IMDb: 8.0

Cinderella Man (2005) – IMDb: 8.0

Gazap Üzümleri (1940) – IMDb: 8.0

Rüzgarı Dizginleyen Çocuk (2019) – IMDb: 7.6

Ratatuy (2007) – IMDb: 8.0

Oyuncak Hikayesi (1995) – IMDb: 8.3

Alvin ve Sincaplar (2007) – IMDb: 5.2

Peekay (2014) – IMDb: 8.1

Süperstar (2017) – IMDb: 7.9

BarjanghiBaijan (2015) – IMDb: 8.0

Kayıp Balık Nemo (2003) – IMDb: 8.1

Cars (2006) – IMDb: 7.1

Zootropolis (2016) – IMDb: 8.0 .