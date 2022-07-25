Ailecek izlenecek filmler neler? En güzel filmler
Ailecek izlenecek filmler neler? Ailecek film sevenlerden iseniz ve her akşam” Bugün ne izlesek?” diye merak edenler için detaylı araştırma yaptık.
2022-07-25 17:54:09
Ailecek filmin tadına varmanız için IMDP puanı yüksek olan filmlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar...
AİLECEK İZLENECEK FİLMLER LİSTESİ
- Sevimli Canavarlar 3D. 1s 32dk / Animasyon, Komedi, Aile.
- 1s 50dk / Animasyon, Komedi, Aile.
- Ölü Gelin. 1s 17dk / Animasyon, Aile, Fantastik.
- Oyuncak Hikayesi 2. 1s 33dk / Macera, Animasyon, Komedi
- Yukarı Bak. 1s 35dk / Animasyon, Aile, Fantastik.
- Harry Potter ve Felsefe Taşı .
- T.
- Şrek
- Ratatuy
- Harry Potter ve Felsefe Taşı
- Yıldız Tozu
- Coco
- İnanılmaz Aile
- Ters Yüz
- Orman Çetesi
- Charlie'nin Çikolata Fabrikası
- Kung Fu Panda
- Düşler Ülkesi
- Çılgın Cuma
- 6 Süper Kahraman
- Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya
- Oyuncak Hikayesi 4
- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
- Aile Arasında
- Karınca Z
- Bir Böceğin Yaşamı
- Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
- Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap
- Rio
- Özgür Ruh
- Robotlar
- Madagaskar 2
- Bitirim Karınca
- Çılgın Hırsız 2
- Karmakarışık
- Grinç
IMDP PUANI YÜKSEK FİLMLER
- Dedemin İnsanları (2011) – IMDb: 8.0
- Babam ve Oğlum (2005) – IMDb: 8.3
- Mucize 2 (2019) – IMDb: 7.1
- Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi (2008) – IMDb: 7.8
- ForrestGump (1994) – IMDb: 8.8
- Yeşil Yol (1999) – IMDb: 8.6
- Yeni Hayat (2000) – IMDb: 7.8
- Umudunu Kaybetme (2006) – IMDb: 8.0
- Cinderella Man (2005) – IMDb: 8.0
- Gazap Üzümleri (1940) – IMDb: 8.0
- Rüzgarı Dizginleyen Çocuk (2019) – IMDb: 7.6
- Ratatuy (2007) – IMDb: 8.0
- Oyuncak Hikayesi (1995) – IMDb: 8.3
- Alvin ve Sincaplar (2007) – IMDb: 5.2
- Peekay (2014) – IMDb: 8.1
- Süperstar (2017) – IMDb: 7.9
- BarjanghiBaijan (2015) – IMDb: 8.0
- Kayıp Balık Nemo (2003) – IMDb: 8.1
- Cars (2006) – IMDb: 7.1
- Zootropolis (2016) – IMDb: 8.0
YORUMLAR (0)