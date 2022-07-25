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Ailecek izlenecek filmler neler? En güzel filmler

Ailecek izlenecek filmler neler? Ailecek film sevenlerden iseniz ve her akşam” Bugün ne izlesek?” diye merak edenler için detaylı araştırma yaptık.

54 Dakika Önce
2022-07-25 17:54:09
Ailecek izlenecek filmler neler? En güzel filmler

Ailecek filmin tadına varmanız için IMDP puanı yüksek olan filmlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar...

AİLECEK İZLENECEK FİLMLER LİSTESİ

  • Sevimli Canavarlar 3D. 1s 32dk / Animasyon, Komedi, Aile.
  • 1s 50dk / Animasyon, Komedi, Aile.
  • Ölü Gelin. 1s 17dk / Animasyon, Aile, Fantastik.
  • Oyuncak Hikayesi 2. 1s 33dk / Macera, Animasyon, Komedi
  • Yukarı Bak. 1s 35dk / Animasyon, Aile, Fantastik.
  • Harry Potter ve Felsefe Taşı .
  • T.
  • Şrek
  • Ratatuy
  • Harry Potter ve Felsefe Taşı
  • Yıldız Tozu
  • Coco
  • İnanılmaz Aile
  • Ters Yüz
  • Orman Çetesi
  • Charlie'nin Çikolata Fabrikası
  • Kung Fu Panda
  • Düşler Ülkesi
  • Çılgın Cuma
  • 6 Süper Kahraman
  • Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya
  • Oyuncak Hikayesi 4
  • Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
  • Aile Arasında
  • Karınca Z
  • Bir Böceğin Yaşamı
  • Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
  • Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap
  • Rio
  • Özgür Ruh
  • Robotlar
  • Madagaskar 2
  • Bitirim Karınca
  • Çılgın Hırsız 2
  • Karmakarışık
  • Grinç

IMDP PUANI YÜKSEK FİLMLER

  • Dedemin İnsanları (2011) – IMDb: 8.0
  • Babam ve Oğlum (2005) – IMDb: 8.3
  • Mucize 2 (2019) – IMDb: 7.1
  • Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi (2008) – IMDb: 7.8
  • ForrestGump (1994) – IMDb: 8.8
  • Yeşil Yol (1999) – IMDb: 8.6
  • Yeni Hayat (2000) – IMDb: 7.8
  • Umudunu Kaybetme (2006) – IMDb: 8.0
  • Cinderella Man (2005) – IMDb: 8.0
  • Gazap Üzümleri (1940) – IMDb: 8.0
  • Rüzgarı Dizginleyen Çocuk (2019) – IMDb: 7.6
  • Ratatuy (2007) – IMDb: 8.0
  • Oyuncak Hikayesi (1995) – IMDb: 8.3
  • Alvin ve Sincaplar (2007) – IMDb: 5.2
  • Peekay (2014) – IMDb: 8.1
  • Süperstar (2017) – IMDb: 7.9
  • BarjanghiBaijan (2015) – IMDb: 8.0
  • Kayıp Balık Nemo (2003) – IMDb: 8.1
  • Cars (2006) – IMDb: 7.1
  • Zootropolis (2016) – IMDb: 8.0
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