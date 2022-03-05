Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1805 personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.
2022-03-05 07:58:40
Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.
Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.
Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek. .
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