Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hemşire teşvik ödemesi taban ek ödemesi ne kadar? Sağlık ocağı çalışanları teşvik ödemesi kaç TL? 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre aile hekimleri ve aile sağlığı merkezinde çalışanlara teşvik ödemesi oranları da belli oldu. Yapılan değişiklik ile aile hekimleri ve sağlık ocağı personelleri ne kadar teşvik ödemesi alacaklarını merak eder oldu. Günlük muayene sayısına göre teşvik ödemeleri değişebilecek.

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hemşire teşvik ödemesi taban ek ödemesi ne kadar? Sağlık ocağı çalışanları teşvik ödemesi kaç TL? "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre aile hekimleri ve aile sağlığı merkezinde çalışanlara teşvik ödemesi oranları da belli oldu. Yapılan değişiklik ile aile hekimleri ve sağlık ocağı personelleri ne kadar teşvik ödemesi alacaklarını merak eder oldu. Günlük muayene sayısına göre teşvik ödemeleri değişebilecek.

Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezi) çalışanlarının merakla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile Aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına taban ek ödemesi ve teşvik ödemesi ilgili ayrıntılar netleşti. Buna göre aile hekimlerine verilecek teşvik ödemesinde muayene sayıları dikkate alınacak. İşte binlerce kişiyi ilgilendiren teşvik ödemesi ve taban ek ödemelerine ilişkin detaylar...

Aile Sağlığı Merkezi hemşire teşvik ödemesi taban ek ödemesi ne kadar?

'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Sağlık ocağı çalışanları teşvik ödemesi kaç TL?

Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezi) teşvik ödemelerinde öndenecek miktar çalışanların maaşlarına göre hastamuayene sayılarına göre farklılık gösterbilir. Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir. Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir.

Sağlık Ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

.