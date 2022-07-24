Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarafından açıklanan Aile Okulu Projesi merak uyandırdı. Gündeme oturan bu proje hakkında vatandaşlar araştırma yapmakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. Aile okulu projesi nedir?İşte tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından son dakika açıklaması olan Aile Okulu Projesi büyük bir merak uyandırdı. Bu proje kapsamında aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşmakta.

AİLE OKULU PROJESİ KAÇ İLDE BAŞLATILACAK?

Aile okulu projesi kaç ilde başlanılması planlanıyor? Aile Okulu Projesi kapsamındaki eğitimler Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başlamış bulunmakta.

HANGİ DERSLER İŞLENİYOR?

Aile Projesi kapsamında hangi eğitimler verilecek? Arama motorunda en çok merak edilen Aile Projesi ile ilgili olarak hangi derslerin verileceği sorusu mevcut. Bu proje ile alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" alanında yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hale gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgiler paylaşılmakta.

Bir diğer işlenen ders ise "Çatışma ve stres yönetimi" dersidir. Bu derste ise aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanırken, "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılmaktadır.

"Bağımlılıkla mücadele" dersinde sunulan konu ise daha çok zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için hangi yolların sürdürülmesi gerektiği anlatılmakta.

"Sosyal duygusal beceri gelişimi" dersinde ise genellikle sunulan bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmakta bununla birlikte "Akran ilişkileri" dersinde, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgilendirilmede bulunulmakta.

"Ahlaki gelişim" dersleri ise maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor. "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler" dersi ile ise daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlanılması bilgileri paylaşılmakta. Bu dersler ile daha sağlıklı çocuk ve ebeveyn gelişiminin sağlanmasına yardımcı olunmak amaçlanmakta.