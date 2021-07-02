Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak mı? Aile sağlığı merkezi personellerine ek ödeme yapılacak mı? Aşılamada gelen rekorlarda aşı personelinin özverili çalışması önemli bir rol oynuyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde aşı odası personellerine ek ödeme yapılacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından binlerce aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanları kendilerine ek ödeme yapılıp yapılmayacağını sorguluyordu. Peki aile sağlığı merkezi çalışanlarına ek ödeme yapılacak mı? Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak mı? Aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezi personellerine ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki aile hekimlerine ne kadar ek ödeme yapılacak?

Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak mı? Aile sağlığı merkezi personellerine ek ödeme yapılacak mı? Aşılamada gelen rekorlarda aşı personelinin özverili çalışması önemli bir rol oynuyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde aşı odası personellerine ek ödeme yapılacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından binlerce aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanları kendilerine ek ödeme yapılıp yapılmayacağını sorguluyordu. Peki aile sağlığı merkezi çalışanlarına ek ödeme yapılacak mı? Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak mı? Aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezi personellerine ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki aile hekimlerine ne kadar ek ödeme yapılacak?

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılamada günlük rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Günlük aşılama rekorları gelirken Sağlık Bakanlığı'da bu başarıda rolü olan personelleri ödüllendirmeye başladı. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde aşı odasında görev yapan personele ek ödeme verilmesine karar verimişti. Covid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi. Açıklamadan sonra aile hekimleri ve sağlık ocağı çalışanları kendilerine de ek ödeme yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başlamıştı. Peki Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak mı? Aile sağlığı merkezi personellerine ek ödeme yapılacak mı?

Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak mı?

Sağlık Bakanlığı, aşılama süreçinde önemli rol üstlenen aile hekimlerine de ek ödeme yapma kararı aldı. Bakanlık 'Aşı Programı Teşviki' kapsamında aile hekimlerine ek ödeme yapma kararı aldı.

Aile sağlığı merkezi personellerine ek ödeme yapılacak mı?

Aile sağlığı merkezi elemanlarına da ek ödeme yapılmasına karar verildi.

Aile sağlığı merkezi personeline ne kadar ek ödeme yapılacak?

Karar doğrultusunda, 'Aşı Programı Teşviki' çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise bin 500 liraya kadar aylık ek ödeme yapılacak.

Aile hekimliğinin amacı nedir?

Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak,

Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek,

Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.

Ek ödeme nedir?

Sağlık çalışanlarına korona savaşı sonrası ek ödeme verilmesine karar verilmişti. Peki ek ödeme nedir? Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.