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Aile gelir belgesi nereden alınır?

Kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen aile gelir belgesi, ailenin mali durumunun belirlenmesinde kullanılır. Peki, aile gelir belgesi nasıl alınır?

22 Dakika Önce
2022-04-29 15:45:51
Aile gelir belgesi nereden alınır?

Aile gelir belgeleri resmi kurumlar tarafından düzenlenir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım için kullanılan aile gelir belgeleri, hanedeki gelir düzeyini gösterir. Hesaplama ailede çalışan kişilerin toplam gelirine göre yapılır.

Ailede yaşayan üyelerin aylık gelirlerine aile gelir belgeleri denir. Belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmektedir. Sosyal yardım almak isteyen vatandaşların başvuru yapabilmeleri için aile bireylerinin toplam gelir düzeyinin belirlenen tutarın altında olması gerekmektedir.

TOKİ veya konut başvurusunda bulunacak vatandaşların ayrıca aile gelir belgesi almaları gerekiyor. Böylece Aile Bakanlığı kimin ihtiyaç sahibi olduğunu belirler ve buna göre sosyal yardım ödemeleri yapılır.

Aile gelir belgesi düzenlemek isteyen vatandaşlar bunu birkaç şekilde yapabilirler. Aile gelir belgesi alırken öncelikle çalıştığınız kurum son derece önemlidir. Çalıştığınız kuruma bağlı olarak bu belge alınabilir. Örneğin SGK'ya bağlı çalışan bir kişi bu belgeyi doğrudan işyerinden alabilir. Kamuda çalışan bir kişi, belgeyi Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden alabilir. E-Devlet bordro işlemleri menüsünden bu belgeye çok hızlı bir şekilde ulaşmak mümkündür.

Aile gelir belgesi nasıl alınır?

Aile gelir belgesini e-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Kamu çalışanlarının bu belgeyi alabilmeleri için izlemeleri gereken adımlar; e-Devlet e-Bordro hizmetine erişmek için https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama'ya tıklayın ve sorgulama ekranına girin. Linke tıkladıktan sonra e-Devlet bilgilerinizle sisteme giriş yapın ve e-Bordro almak istediğiniz yılı ve ayı seçin. Bordrosunu alacak olan vatandaşlar genellikle ayı seçip çıktısını alarak ilgili kuruma teslim ediyor.

Ailedeki memurlar için aile gelir düzeyini gösteren belge hazırlanabilir. SGK'ya bağlı çalışanlar kendi işyerlerinden almalıdır. Aile Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan e-Devlet'in "Gelir Testi Sonuç Sorgulama" sayfasından da gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. .

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