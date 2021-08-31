AİHM, Facebook paylaşımı yüzünden ceza alan imamı iki konuda haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’de Facebook paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan hüküm giyen imam Resul Üçdağ hakkında hak ihlali kararı verdi. Karar sonucu Türkiye Üçdağ’a 5000 euro manevi tazminat ve 1736 euro da dava masrafı ödeyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de Facebook paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan hüküm giyen imam Resul Üçdağ hakkında hak ihlali kararı verdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde imamlık yapan Üçdağ 2015'te Facebook hesabında paylaştığı iki fotoğraf nedeniyle ceza almıştı. Bunlardan biri YPG'li olduğu düşünülen iki kişinin fotoğrafı iken, diğeri de Sur'da yanan bir ateşin önünde bekleyen kişilerin olduğu ve altında “Sur'daki kardeşlerimiz rahat olmazsa artık dinlenemeyiz” ifadesi yer alan bir fotoğraftı.

Yerel mahkeme, bu iki paylaşımın şiddet çağrısı niteliği taşıdığına ve bu nedenle başvurucunun eyleminin bir terör örgütünün zorlama, şiddet ve tehditten oluşan yöntemlerini kullanmak için bir özür, meşruiyet ve teşvik oluşturduğuna hükmetmişti.

Üçdağ KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılmıştı.

1 yıl 6 ay 20 gün ceza alan Üçdağ'ın temyiz başvurusu reddedilmiş fakat karar tebliğ edilmediği için avukatları bu kararı geç öğrenmiş, öğrendikten 12 gün sonra yaptıkları itiraz başvurusu ise geç kaldıkları için reddedilmişti.

Üçdağ hem ifade özgürlüğünün hem de itirazlarının zamanaşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirterek AİHM'e başvurmuştu.

AİHM iki konuda da Üçdağ'ı haklı buldu.

Zamanaşımının çok katı bir şekilde yorumlandığını belirten AİHM, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

AİHM ayrıca yerel mahkemelerin, bu iki paylaşımla nasıl bir şiddet çağrısı yaptığını açıklayamadığına, yerel yetkililerin ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki dengeyi koruyamadığına hükmetti.

Karar sonucu Türkiye Üçdağ'a 5000 euro manevi tazminat ve 1736 euro dava masrafı ödeyecek.

Yargılama sırasında AİHM'e üçüncü taraf görüşü sunan İfade Özgürlüğü Derneği de “Çok sınırlı etkiye sahip önemsiz nitelikteki Facebook paylaşımları da dahil olmak üzere herhangi bir kişiden gelen herhangi bir eleştirel tutumun kamu yetkilileri tarafından sert bir şekilde cezalandırılabileceğinden” bahsetmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.