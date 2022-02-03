Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi kim? Magazin ve dizi dünyasında adını sıkça duyduğumuz Ahsen Eroğlu'nun hayatı son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Ahsen Eroğlu adını Star TV'de yayınlanan ve boş rolde yer aldığı Menajerimi Ara dizisi ile duyurdu. İşte oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Ahsen Eroğlu'nun yaşamı ve biyografisi...

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi kim? Magazin ve dizi dünyasında adını sıkça duyduğumuz Ahsen Eroğlu'nun hayatı son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Ahsen Eroğlu adını Star TV'de yayınlanan ve boş rolde yer aldığı Menajerimi Ara dizisi ile duyurdu. İşte oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Ahsen Eroğlu'nun yaşamı ve biyografisi...

Ahsen Eroğlu son zamanlarda magazin sayfarında oldukça fazla yer bulmaya başladı. Adını Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi ile geniş kitlelere duyuran Ahsen Eroğlu oyuncuuktaki başarısını herkese gösterdi. Ahsen Erdoğlu'nun kim olduğu, nereli olduğu gibi sorular da internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Ahsen Eroğlu'nun hayatı...

Ahsen Eroğlu kimdir?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 yılında dünyaya geldi. 27 yaşında olan genç oyuncu kariyerine Modern Habil Kabil dizisi ile başladı. Dizide Zehra karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu oyunculuk kariyeri basamakalrını da hızla çıkmaya başladı.

Ahsen Eroğlu Çorlu'da dünyaya geldi. Ahsen Eroğlu Bulgaristan göçmeni ailenin kızıdır.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitiren Ahsen Eroğlu daha sonra kariyerini oyunculuk alanında şekillendirmek istedi. Oyunculuk eğitimi alan Ahsen Eroğlu kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başladı.

Ardından sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır.

Eroğlu, 2020'den 2021'e kadar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi canlandırmıştır. 47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü aldı.

Ahsen Eroğlu'nun sevgilisi kim?

Ahsen Eroğlu'nun özel hayatı da magazin gündeminde yer alıyor.Ahsen Eroğlu'nun "Saygı: Bir Ercüment Çözer"in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Ancak iddiaların gerçek olup olmadığına dair bilgilendirme yapılmadı. Ardından Fırat Çelik adlı arkadaşıyla fotoğraf paylaşan Ahsen Eroğlu'nun Fırat Çelik ile sevgili olup olmadığı konuşulmuştu. Ancak ikili arkadaş olduklarını söylemişti. .