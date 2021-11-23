Ahşap mobilyalarınıza mısır nişastası sürerseniz...

Mısır nişastasının belki de daha önce hiç duymadığınız kullanım alanlarını sizler için araştırdık. Hadi ön yargılarınızı bir kenara bırakın, onu mutfaktan çıkarın ve çeşitli alanlarda kullanmaya başlayın!



Mısır tanelerinden elde edilen mısır nişastası sosların ve çorbaların yoğunlaştırılması için, mısır şurubu ve diğer şekerlerin yapımında kullanılır. Fakat onun bunlardan çok daha farklı kullanım alanları da var. Belki de ilk defa duyacaksınız ve duyunca çok şaşıracaksınız. Ama ön yargıyı bir kenara bırakıp haberimize kulak vermenizi tavsiye ediyoruz.

Mısır nişastasının birbirinden ilginç ve farklı kullanım alanlarını biliyor musunuz?

Cam silme suyunuzun içerisine bir çorba kaşığı mısır nişastası eklerseniz cam kirlerini çok daha kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Güneşte fazla kaldıysanız ve cildinizde yanıklar oluştuysa iyileştirmek için mısır nişastasını suyla karıştırıp hamur haline getirin. Daha sonra bu hamuru cildinizin yanık bölgelerine sürüp iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Ayakkabılarınız zaman içerisinde kötü kokmaya başladıysa ayakkabınızın içerisine mısır nişastası serperek bu kötü kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.

Deri eşyalarınızda lekeler oluştuysa, lekelerin üzerine mısır nişastası döküp bir gece bekletirseniz bu lekeleri temizleyebilirsiniz.

Suyla mısır nişastasını karıştırıp gümüş eşyalarınızı parlatmak için kullanabilirsiniz.

Tavanızda yağ lekeleri oluştuysa bu lekelerden kurtulmak için üzerine mısır nişastası döküp yaklaşık yirmi dakika bekletip temizleyebilirsiniz.

Halı lekeleri için de mısır nişastası iyi bir temizleyicidir. Halının üzerindeki lekelere mısır nişastası döküp yaklaşık yirmi dakika bekletip temizleyebilirsiniz.

Ahşap mobilyalarınızda zaman içerisinde küçük ayrılmalar oluştuysa mısır nişastasını suyla karıştırarak bu ayrılmalara sürüp birleştirebilirsiniz.

Kitaplıkta bekleyen kitaplarda zaman içerisinde küf kokusu oluşabilir. Böyle bir durumda kitapların üzerine mısır nişastası serperek bu kötü kokunun giderilmesini sağlayabilirsiniz.

İstediğiniz uçucu yağın içerisine mısır nişastası ekleyip karıştırırsanız kendi pudranızı hazırlamış olursunuz.

Mısır nişastası makine yağı lekelerini temizleyebilir.

İçerisinde yumurta bulunan tariflerinizi kabartmak için bir miktar mısır nişastası kullanabilirsiniz.

Evde hiç bebek pudrası kalmadıysa onun yerine mısır nişastası kullanabilirsiniz.

Sos ve çorbalarınızın kıvamı sıvı olduysa içerisine bir tatlı kaşığı kadar mısır nişastası katarak kıvamını koyulaştırıp öyle tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.