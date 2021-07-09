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'Ahmet Taşgetiren ve benzerleri, Abdülhamid'i deviren 'İslamcılar'ı hatırlatmıyor mu?'
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'Ahmet Taşgetiren ve benzerleri, Abdülhamid'i deviren 'İslamcılar'ı hatırlatmıyor mu?'

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ahmet Taşgetiren'in Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesine yönelik köşesinde kullandığı, 'Toplumun yüzde 50'si sözleşmeden çekilmeye tepkili' ifadeleriyle ilgili, 'Taşgetiren ve benzerleri, size de Abdülhamid'i deviren 'İslamcılar'ı hatırlatmıyor mu?' dedi.

1 Saat Önce
2021-07-09 10:47:55
'Ahmet Taşgetiren ve benzerleri, Abdülhamid'i deviren 'İslamcılar'ı hatırlatmıyor mu?'

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Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'in Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik "Sokaklar hareketli, kadınlar yürüyor. Toplumun yüzde 50'si sözleşmeden çekilmeye tepkili" sözlerini köşesine taşıdı.

Taşgetiren'in önceki senelerdeki yazısında, İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirdiğini ve sözleşmenin 'kaldırılması gerek'tiğini savunduğunu belirten Kaplan, "Bir yıl önce sözleşmenin kaldırılmasını savunup, kaldırıldıktan sonra 'sokağın' tepkili olmasından dem vurmak nasıl bir ruh halinin ürünü dersiniz? 'Abdülhamid'i deviren İslamcılar'ı hatırlatmıyor mu?" dedi.

Hilal Kaplan, Ahmet Taşgetiren'in önlenemez çelişkisi başlıklı yazısında, "Erdoğan muhalifi olup da birkaç ay önce söylediğiyle çelişmeyen çok az kişi kaldı" sözleriyle başladı.

Taşgetiren'in 'İslamcı camia'nın öne gelenlerinden olduğunu belirten Kaplan, "Geçen yıl sözleşme yürürlükteyken muhafazakâr camianın hassasiyetleri üzerinden Erdoğan'a muhalefet yapmak için 'Birileri üzerine kapanıyor sözleşmenin; sanki kutsal metin. Sözleşmeye yönelik eleştirileri 'muhafazakâr bağnazlık' suçlaması girdabında boğuyorlar' diye yazmıştı. Haliyle sözleşmeden çekildikten sonra bu görüşlerini savunmasını bekliyorsunuz. Ama kendisi şöyle demiş: 'Sokaklar hareketli, kadınlar yürüyor. Toplumun % 50'si sözleşmeden çekilmeye tepkili.' Bir yıl önce sözleşmenin kaldırılmasını savunup, kaldırıldıktan sonra "sokağın" tepkili olmasından dem vurmak nasıl bir ruh halinin ürünü dersiniz?" görüşünü dile getirdi.

Kaplan, "Taşgetiren ve benzerleri, size de Abdülhamid'i deviren "İslamcılar"ı hatırlatmıyor mu? Ne diyelim, tarih her zaman tekerrür etmiyordur belki." diye yazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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