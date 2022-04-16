Ahmet Özhan: Karamsar şarkılardan uzak durun

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerinde sevenleriyle buluşan Türk Tasavvuf Müziği’nin usta seslerinden Ahmet Özhan, müziğin insan psikolojisi üzerindeki etkisini anlattı. Musikinin manevi hayatımıza etki ettiğini söyleyen Özhan, “Çok karamsar şarkılar dinlerseniz psikolojiniz bundan çok etkilenir ve de olumlu, üretken bir insan olamazsınız. Bundan uzak durmakta fayda var” dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin “Bağcılar'da Ramazan farklı yaşanır” sloganıyla 27 yıldır düzenlediği etkinliklerin dün akşamki konuğu Tasavvuf Müziği'nin sevilen ismi Ahmet Özhan oldu. Başkanlık Konferans Salonu'nda Dursun Ali Erzincanlı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Özhan, çocukluğunu, genç yaşta yakaladığı şöhreti, 55 yıllık sanat hayatını ve müziğin etkilerine değindi. Türk Tasavvuf Musikisi Ve Folklörünü Araştırma Ve Yaşatma Vakfı'yla tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini dile getiren Özhan, “O deryaya girince neye uğradığımı şaşırdım. Tasavvufla tanışınca öyle bir kaynağa kavuştum ve zenginleştim ki bunların halka taşınması gerektiğini düşündüm. ‘Niçin bunları insanlar dinlemesinler?' diyerek güldeste konserlerimin içinde 15 dakikalık tasavvuf kuşağı koydum. O 15 dakikalık tasavvuf müziğiyle insanların fıtratında var olan o güzellikler öyle alev aldı ki, üstündeki klasik müzikle altındaki popüler müziği de yuttu ve tek başına tasavvuf müziği konserlerine dönüştü. 80'li yılların başında böyle oldu. O zaman tek başına bir kovboydum çok zevkle yapıyordum” dedi.

MAKAMLAR ANTİBİYOTİK GİBİDİR

Müziğin bir eğlence aracı olarak görülürse yeterli olmayacağını ifade eden Özhan şunları söyledi: “Allah'ın yarattığı hiçbir şey malayani yaratılmış değil. İnsanlar nefisleri ile onları malayani olarak kullanmaya başlarlar. Musiki de Cenabı Hakkın latif bir fennidir. Mesela musikiyle tedavi diye bir kol vardır bizde. Musiki bir ses frekansıdır. Bir insanın vücudunda hangi konuyla alakalı bir maraz var ise o maraza iyilik taşıyacak olan bir frekans söz konusudur. Makamlar, manevi ve ruhi hayatımıza tesir eden birtakım antibiyotikler gibidir. Çok karamsar, şikayetçi şarkılar dinlerseniz psikolojiniz bundan çok etkilenir ve de olumlu, üretken bir insan olamazsınız. Bundan uzak durmakta fayda var. Ya da kitap ve sünnet itibariyle hangi ikazları oradan alabileceğimizi irfan ile düşünüp istifade etmek de mümkündür. Kötü bir şarkıdan bile aydınlık günlerimiz için neticeler çıkarabiliriz. Şarkılar sadece şarkı değil uyarıcı şeylerdir, psikolojik tespitlerdir. Buradan hareketle toplum adına bir takım gözlem ve iyileştirici meseleler ortaya çıkarabiliriz.”

İnternet üzerinden canlı olarak da yayınlanan programda Özhan, “Hak emrini ettik eda” isimli ilahiyi seslendirdi. Davetliler de özel misafirlerin ağırlandığı kültür etkinliklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

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