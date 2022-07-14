Ahmet Mete kimdir? İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete öldü mü? İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Ahmet Mete'nin ölümü başta Batı Trakya olmak üzere ülkemizde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Türk azınlığının haklı mücadelesi adına büyük emek sarf eden Ahmet Mete'nin vefatı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan taziye mesajı yayımlandı. Peki Ahmet Mete kimdi?

Ahmet Mete kimdir? İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete öldü mü? İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Ahmet Mete'nin ölümü başta Batı Trakya olmak üzere ülkemizde büyük bir üzüntüyle karşılandı. Türk azınlığının haklı mücadelesi adına büyük emek sarf eden Ahmet Mete'nin vefatı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan taziye mesajı yayımlandı. Peki Ahmet Mete kimdi?

Ahmet Mete bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Ahmet Mete İskeçe'de evinde hayata gözlerini yumdu. Ahmet Mete'nin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Ahmet Mete İskeçe Seçilmiş Müfütüsü olarak Batı Trakya'da Türk azınlığın hakları için büyük micadele etmişti. İşte Ahmet Mete'nin hayatı ve biyografisi...

Ahmet Mete kimdir?

Ahmet Mete, 1965 yılında Batı Trakya'da İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi.

Batı Trakya Türk azınlığının ileri gelenlerinden olan İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Türk azınlıklarının hakları için hayatı boyunca uğraştı.

Ahmet Mete İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı.

2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Ahmet Mete, vefatına kadar geçen 15 yıl süresince bu görevde kaldı., Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi.

Ahmet Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.

Ahmet Mete 14 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Mete'nin cenazesi ne zaman defnedilecek?

Müftülükten yapılan açıklamada, Mete'nin yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Ahmet Mete için taziye mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan İskeçe Seçilmiş Müftüsü, kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenabıhakk'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ömrünü Batı Trakya Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerini kullandı.