Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural cezaevine girecek mi? Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ile yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme Ahmet Kural'ı üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Oyuncunun hayranları da Ahmet Kural'ın hapis yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. Peki Ahmet Kural cezaevine girecek mi?

Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural cezaevine girecek mi? Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ile yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme Ahmet Kural'ı üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Oyuncunun hayranları da Ahmet Kural'ın hapis yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. Peki Ahmet Kural cezaevine girecek mi?

Bundan 3 yıl önce şarkıcı Sıla Gençoğlu'ndan olaylı şekikde ayrılan Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddia edilmişti. Şarkııcı Sıla Gençoğlu'na konuyu mahkemeye taşımış Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Mahkeme üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural'ın cezası İstinaf Mahkemesi'nce bozulmuştu. Ahmet Kural'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Ahmet Kural'a yeniden 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi. Peki Ahmet Kural hapis mi yatacak? Ahmet Kural cezaevine girecek mi?

Ahmet Kural hapis yatacak mı?

Ahmet Kural şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etitği iddiasıyla yargılandı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Ahmet Kural'ı 'hakaret', 'tehdit' ve 'yaralama' suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ahmet Kural'ı önceki kararda olduğu gibi cezaya çarptıran mahkeme, cezada erteleme uygulanmasına hükmetti.

Ahmet Kural kimdir?

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 yılında Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Ahmet Kural Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ahmet Kural eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dâhil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

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