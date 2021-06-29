Ahmet Keleşoğlu kimdir? Ahmet Keleşoğlu hayatı ve biyografisi

Ahmet Keleşoğlu kimdir? Ahmet Keleşoğlu Selçuk Ecza Deposu'nun kurucusu ve hayır sever bir iş insanı olarak tanınıyordu. Peki Ahmet Keleşoğlu nereli? İşte Ahmet Keleşoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Ahmet Keleşoğlu kimdir? Ahmet Keleşoğlu Selçuk Ecza Deposu'nun kurucusu ve hayır sever bir iş insanı olarak tanınıyordu. Peki Ahmet Keleşoğlu nereli? İşte Ahmet Keleşoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Selçuk Ecza Deposu'nun kurucularından olan Ahmet Keleşoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. 21 Kasım 1924 yılında Karaman'da dünyya gelmiştir. Ahmet Keleşoğlu 14 Ocak 2015 Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. İşte Ahmet Keleşoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Ahmet Keleşoğlu kimdir?

1924 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi. Ermenekli Tüccar Hacı Mustafa Efendi'nin altı çocuğundan beşincisi idi. Varlıklı bir aileye mensup olan babası, ondaki ticari yeteneği görerek, küçük yaşta ticarete girmesini teşvik etti.

Küçük yaşta manifaturacılıkla işe başladı, sonra halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayan, “bonmarşe” mağazası haline dönüştürdü.

1949 yılında Ermenek eşrafından Mustafa KARPUZCU'nun kızı Nezahat Hanım ile hayatını birleştirdi.

Daha sonraları ise Eczacı olan kayınbiraderi Nevzat KARPUZCU ile birlikte 1958'de Konya'da ilaç dağıtım firması kurdu.

Konya'nın uzun yıllar Anadolu Selçuklularının merkezi olması nedeniyle, Selçuklulara duyduğu saygının nişanesi olarak, onlar gibi uzun ömürlü olması dileği ile kurduğu şirketin adını “Selçuk Ecza Deposu” koydular.

İş hayatındaki başarılı çalışmalarını ilaç dağıtım sektöründe de geliştirerek sürdürdü. Yönetimindeki Selçuk Ecza Deposu, 1970'li yıllarda İstanbul ve Adana şubelerini açarak, ulusal alanda sektörün ilk "Çok Şubeli Ecza Deposu" unvanını kazandı. 1987 yılında Selçuk Ecza Deposu'nun içinde bulunduğu "Selçuk Ecza Holding A.Ş." ikinci dağıtım kanalı olan “As Ecza Deposu”nu kurdu.

2006 yılı Nisan ayında halka açılan ve ilaç dağıtım sektöründe halka arz edilen ilk şirket olan Selçuk Ecza Deposu hisseleri, yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

1990'lı yıllarda dağıtım faaliyetlerinin tüm Türkiye geneline yayılmasını sağlamış olan Selçuk Ecza Deposu, yeni şubeler açmaya devam ederek, 2010 yılına gelindiğinde; Türkiye genelinde -As Ecza Depoları ile birlikte- 114 şubesi, 5 bine yakın çalışanı ve 2 binin üzerindeki araç filosu ile yaklaşık 20 bin eczaneye hizmet götürebilecek imkânlara ve büyüklüğe ulaştı. Nitekim 2009 yılındaki cirosu ile Türkiye'deki tüm kuruluşlar içinde ilk 20 firmanın ve kurumlar vergisinde ilk 30 kuruluşun arasına girdi. Özetle Ahmet Keleşoğlu yönetiminde Selçuk Ecza Deposu sektörde 57. yılını başarıyla tamamladı ve Türkiye'deki en önemli şirketlerden biri haline geldi.

1980 yılında İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş'ye ortak oldu ve şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

Ecza depoculuğu ve ilaç sektörü dışında, Selçuk Ecza Holding çatısı altında Mamsel İlaç A.Ş. ile 1991 yılında "Humana Milchunion AG"nin Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenerek, bebek maması pazarına girdi.

1998 yılında gruba dahil olan Selçuklu İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. ile önce Kemer Tekirova'da "Phaselis Rose Club Hotel", daha sonra 2003 yılında Ermenek'te "Ermenek Selçuklu Otel"i Türk turizminin hizmetine kazandırdı.

1977'den itibaren 25 yılı aşkın bir süre Türkiye Ecza Depocuları Derneği'nin başkanlığını yaptı, bu uzun süreç boyunca pek çok faaliyete imza attı. Bu özverili çalışmaları nedeniyle 2004 yılında Dernek Genel Kurulu tarafından "Onursal Başkan" seçildi.

Kurmuş olduğu Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesinde ilaç, sanayi, turizm ve inşaat alanlarındaki faaliyetlerine devam ederken, Türk Millî Eğitimi'ne de katkıda bulunarak, Nezahat Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu ve Selçuk Ecza 50. Yıl İlköğretim Okulu'nu eğitimin hizmetine sundu.

Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi ve Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu'nun yapımına ve donanımlarına katkıda bulundu.

Hafize Özal İlköğretim Okulu'nun spor salonu ve 36 dersliği olan ek bina inşaatlarını yaptırdı.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ahmet Keleşoğlu Multimedya ve Araştırma Merkezi yapımı, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi derslikleri, kütüphanesi ve eczacılık müzesinin onarım ve donanımı da yüksek eğitime olan diğer katkılarıdır.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne yaptığı katkılar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararı ile fakültenin adı "Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi" olarak değiştirildi.

Eğitimin yanında kültür alanında da pek çok destekte bulundu. Bu doğrultuda Konya Selçuklu Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda yapılan Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi, 5 Mayıs 2007'de hizmete girdi. Ayrıca Ermenek'te inşa edilen Nezahat - Ahmet Keleşoğlu Camisi 2008 yılında hizmete açıldı.

1958 yılından bu yana geçen zaman diliminde ticari yaşamındaki başarılı çalışmalarını özellikle eğitim alanında yaptığı hamleler ile destek vermesi sebebiyle; Selçuk Üniversitesi Senatosu'nun 18 Ocak 2005 tarihli ve 2005/1 sayılı kararı gereğince "Eğitim Bilimleri" dalında "Fahri Doktorluk Payesi"ne layık görüldü.

10 Temmuz 2008'de ise ülkemize yaptığı eğitim, kültür, sanat, sağlık alanlarındaki katkılarından dolayı, TBMM'de yapılan bir törenle kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi "Üstün Hizmet Ödülü" verildi.

Üretim, hizmet, ticaret alanlarındaki çalışmalarını ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini devam ettirecek bir yapı oluşturma hedefi doğrultusunda en büyük arzusu olan "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı"nın kuruluşunu ise 11 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirdi.

Çalışkan, dürüst, güvenilir, saygın ve özverili olmayı öğütlediği burslu öğrencilerinin sayısını her yıl artırarak, onları memlekete, ailelerine hayırlı kişiler olarak yetişmeleri gayesini üzerine aldı. Vakıf, kısa sürede Türkiye'nin en büyük ilk 3 vakfı arasına girmeyi başardı.

2014 yılının sonlarına doğru rahatsızlandı. İki ay tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi'nde 14 Ocak 2015 Çarşamba günü vefat etti. Cenazesi Konya merkez Selçuklu ilçesindeki Mürşit Pınar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.