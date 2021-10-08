Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında öldü?

14 Kasım 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Uzun süre gazetecilik yapan Ahmet Kekeç bir çok televizyon programını da sunmuştur. Yakalandığı COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Kekeç'in adı Eyüp Sultan Belediyesi tarafından oluşturulan İlçe Halk Kütüphanesine verilmiştir.

14 Kasım 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Uzun süre gazetecilik yapan Ahmet Kekeç bir çok televizyon programını da sunmuştur. Yakalandığı COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Kekeç'in adı Eyüp Sultan Belediyesi tarafından oluşturulan İlçe Halk Kütüphanesine verilmiştir.

Ahmet Kekeç kimdir?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Ahmet Kekeç 14 Kasım 2020 yılında 59 yaşında hayatını kaybetti. Kekeç Türk gazeteci, yazar ve program sunucusuydu.

Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından 2019 yılı sonuna kadar Star gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Star gazetesi kapandıktan sonra Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke Tv'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıradışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

Kekeç, 14 Kasım 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle öldü. Cenazesi 16 Kasım 2020 Pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan'da yer alan, Mihrişah Vâlide Sultan Külliyesi Haziresinde toprağa verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.