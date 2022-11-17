Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye mi getirilecek? Erdoğan'dan flaş açıklama

Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'da yapılan G20 liderler zirvesi dönüşünde basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır.' dedi.

Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'da yapılan G20 liderler zirvesi dönüşünde basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan açıklamasında "Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi törör saldırısına ilişkin "İstiklal Caddesinde hain terör saldırısı gerçekleşti ve bu hepimizi derinden etkiledi. Türkiye olarak birlik ve beraberlik mesajı verdik kuşkusuz. Ama daha önceki saldırılarda olduğu gibi, yine CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, terör örgütünü kınamak, lanetlemek yerine “hükümete yarıyor” düşüncesiyle bir anlamda devleti suçlayan bir tutum sergiledi. Bazı basın kuruluşlarından da benzer yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz." dedi.

Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye mi getirilecek?

Erdoğan Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye getirilmesi konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda ‘Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz."

Ahmet Kaya'nın mezarı nerede?

Ahmet Kaya'nın mezarı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

Ahmet Kaya ne zaman öldü?

Ahmet Kaya Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi geçirdi. Ahmet Kaya kalp krzi sonucu 16 Kasım 2000'de'de öldü.

17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedildi.