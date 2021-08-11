Genç yaşta basın hayatına adım atan ve bir çok alanda kitaplar kaleme alan yazar, yayıncı ve siyaset adamı Ahmet Karabacak kimdir? Ahmet Karabacak kaç yaşında, nereli?

Genç yaşta basın hayatına adım atan ve bir çok alanda kitaplar kaleme alan yazar, yayıncı ve siyaset adamı Ahmet Karabacak kimdir? Ahmet Karabacak kaç yaşında, nereli?

Ahmet Karabacak kimdir?

Ahmet Karabacak 1939 yılında dünyaya geldi. Ahmet Karabacak yazar, yayıncı ve siyaset adamıdır.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğan Ahmet Karabacak daha sonra 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Genç yaşlarda basın hayatına adım atan Ahmet Karabacak 1962-1964 yıllarında Zeren Edebiyat ve Sanat dergisinde başyazarlık yaptı. Karabacak ilerleyen zamanlarda 1965-1969 yıllarında Millî Hareket, 1977 yılında Ülkücü Kadro dergilerinin sahip ve başyazarlığını yaptı.

Bir çok dergi ve gazetede edebiyat, sanat ve siyaset üzerine yazılar yazan Ahmet Karabacak edebiyat çalışmalarında 'Edip Kemâl' müstear adıyla hikayeler yazmıştır.

Ahmet Arvasî başkanlığında kurulan Türk Gençlik Vakfı'nın önce ikinci başkanlığını, daha sonra başkanlığını yaptı.

Ahmet Karabacak Millî Hareket ve Türk Kültür yayınevini kurdu. Ahmet KArabacak'ın siyasete girmesi 1965 yılında oldu. Karabacak Alparslan Türkeş'in daveti üzerine siyasete adım attı.

Ahmet Karabacak yazdığı yazılar ve siyasi çalışmaları nedeniyle 2 defa idamla yargılandı. Karabacak bu sürede defalarca kez sürgün ve hapis cezasına mahkum edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.