Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin nereli, kaç yaşında?
Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin nereli, kaç yaşında? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a giderek ressam Ahmet Güneştekin'in sergisine katılması ve başlayan tartışma sürüyor. Vatandaşlar da Ahmet Güneştekin'in kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor. İşte Ahmet Güneştekin'in hayatı ve biyografisi...
2021-10-19 14:19:35
Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin nereli, kaç yaşında? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a giderek ressam Ahmet Güneştekin'in sergisine katılması ve başlayan tartışma sürüyor. Vatandaşlar da Ahmet Güneştekin'in kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor. İşte Ahmet Güneştekin'in hayatı ve biyografisi...
Ahmet Güneştekin kimdir?
Ahmet Güneştekin, 22 Aralık 1966 tarihinde Batman'da Garzan işçi kampında doğmuştur. 9 yaşında iken yağlı boya ile tanışıp resimler yapmaya başlayan Ahmet Güneştekin, 1981 yılında okulun kütüphanesinde ilk sergisini açmıştır. Lise eğitiminin ardından Batman'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Mimar Sinan Üniversitesi Sanatlar Akademisine girmiş ancak yarıda bırakarak ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.
Ahmet Güneştekin, resim çalışmalarının yanı sıra belgeselciliğiyle de başarılı projeler yaptı.
Ressam Ahmet Güneştekin'in bir diğer özelliği de, resim sanatını çocuklarla buluşturması
Ahmet Güneştekin, Sevin Vural Güneştekin ile evlidir, Ezgi Güneştekin, Kardelen Güneştekin adlarında iki kızı vardır.
2019 yılında Bank Austria Kunstforum Wien'de Mitoslar Evreni adlı kişisel sergisini açtı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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