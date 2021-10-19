Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin nereli, kaç yaşında?

Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin nereli, kaç yaşında? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a giderek ressam Ahmet Güneştekin'in sergisine katılması ve başlayan tartışma sürüyor. Vatandaşlar da Ahmet Güneştekin'in kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor. İşte Ahmet Güneştekin'in hayatı ve biyografisi...