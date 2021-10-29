Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal nereli kaç yaşında?
Deva Partisi kurucular kurulu üyesi Ahmet Faruk Ünsal sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile adından son zamanlarda sıkça söz ettiriyor. Peki Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal nereli kaç yaşında?
2021-10-29 14:31:21
Deva Partisi kurucular kurulu üyesi Ahmet Faruk Ünsal sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ile adından son zamanlarda sıkça söz ettiriyor. Peki Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal nereli kaç yaşında?
Ahmet Faruk Ünsal kimdir?
Ahmet Faruk Ünsal Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyeleri arasında yer alıyor.
Ahmet Faruk Ünsal 1963 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.
Ahmet Faruk Ünsal mühendis, siyasetçi ve eski MAZLUMDER genel başkanıdır.
Babası, MSP'den 15. ve 16. dönem Adıyaman milletvekilliği yapmış olan Abdurrahman Ünsal'dır.
Sakarya üniversitesi makine mühendisliği bölümü mezunudur.
TAİ uçak sanayinde makine mühendisi olarak görev yapmıştır.
Fatma Bostan Ünsal ile evlidir.
2002 seçimlerinde AK Parti'den 22. dönem Adıyaman milletvekili seçildi. 2009 yılından 2016 yılına kadar MAZLUMDER'in genel başkanlığını yapmıştır.
24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde Saadet Partisi'nin 27. Dönem Gaziantep Milletvekili adayı oldu.
Ahmet Faruk Ünsal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde SP Adıyaman Belediye Başkan Adayı oldu.
9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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