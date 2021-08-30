Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, Fakıbaba nereli, kaç yaşında? Fakıbaba hayatı ve biyografisi

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, Fakıbaba nereli, kaç yaşında? Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in görevden alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e tepki gösterdi. Eski AK Parti Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba bu açıklamasında Özer'e istişare çağrısına bulundu. Bu gelişmelerden sonra Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? İşte Ahmet Eşref Fakıbaba hayatı ve biyografisi

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, Fakıbaba nereli, kaç yaşında? Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in görevden alınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e tepki gösterdi. Eski AK Parti Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba bu açıklamasında Özer'e istişare çağrısına bulundu. Bu gelişmelerden sonra Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? İşte Ahmet Eşref Fakıbaba hayatı ve biyografisi

Eski bakan Ahmet Eşref Fakıbaba,'dan flaş bir çıkış geldi. Fakıbaba Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in görevden alınmasından sonra Milli Eğitim Bakanı Özer'e tepki gösterdi. Fakıbaba, “Gidenin neden gittiğini, gelenin nasıl geldiğini bilmediğimiz bir kararı halkımıza izah etmemizin zorluğunu sizinle paylaşmak istedim” dedi. Bu çıkıştan sonra Fakıbaba'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba 16 Aralık 1951 yılında Birecik'te dünyya geldi. Baba adı Ali, anne adı Rızkiye'dir. Ahmet Eşref Fakıbaba Türk siyasetçidir.

2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir.22 Ocak 2013'te, belediye başkanlığı görevini devam ettirirken AK Parti'ye katılmıştır.

Ahmet Eşref Fakıbaba üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Şanlıurfa'da tamamladı.

Liseden sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Ahmet Eşref Fakıbaba 1975 yılında lisans öğrenimini bitirdi.

Tıp düplomasını alan Ahmet Eşref Fakıbaba 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı.

Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

İki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı.

1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu.

1997'de Fırat adlı dizide rol aldı.

1994-2004 yılları arasında on bir yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı.

Sonra'dan Saadet Partisi‘ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş‘un parti'den ayrılış nedenini göstererek parti'den istifa etmiştir. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yılında bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy (%44) alarak Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013 tarihinde beledevam ettirirken, AK Parti‘ye katılmıştır. 2 dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir.

25 ve 26. dönemlerde Şanlıurfa milletvekili olarak Meclise girdi.

19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirildi. Yeni görevini Faruk Çelik‘den teslim aldı. 65. Hükümette Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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