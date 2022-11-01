Ahmet Ergün kimdir? Eski Türgev Başkanı Ahmet Ergün hayatı-biyografi

Ahmet Ergün kimdir? Son zamanlarda Ahmet Ergün'ün kim olduğu pek çok kişi tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Eski Türgev Başkanı Ahmet Ergün hayatı-biyografisi haberimizin detayında yer alıyor.

Ahmet Ergün kimdir? Son zamanlarda Ahmet Ergün'ün kim olduğu pek çok kişi tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Eski Türgev Başkanı Ahmet Ergün hayatı-biyografisi haberimizin detayında yer alıyor.

Ahmet Ergün kimdir?

Ahmet Ergün iş insanı ve eski TÜRGEV Başkanıdır.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) 1996 yılında kuruldu. Başlangıçta İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla kurulan vakıf 2012'de ismini TÜRGEV olarak değiştirdi.

İSEGEV'i vakfeden kişiler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski bürokratlarından Ahmet Ergün de bulunuyordu.

Ahmet Ergün, uzun yıllar TÜRGEV'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır. Ahmet Ergün aynı zamanda inşaat alanında faaliyet gösteren iş insanıdır.

TÜRGEV hakkında

TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı adıyla bilinen kız çocuklarına yurt, eğitim hizmeti veren kar amacı gütmeyen vakıf olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bugünkü T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kuruldu. O tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece İstanbul'da hizmet veriyorken, 2012 yılının Ağustos ayında hizmet alanını genişletmek için Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirildi.

Vakfın mevcut Yönetim Kurulu Başkanı görevini ise Dr. Fatmanur ALTUN sürdürmektedir.

25 yılını geride bırakan Vakıf, "Kızlarımız Yarınlarımız, Yarınlarımızın Yanındayız" ve "Anne kucağı gibi güvenli yarınlara" sloganıyla binlerce öğrencisi, 21 yurdu ve Gençlik Merkezleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.