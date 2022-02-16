Ahmet Davutoğlu'nun neyi vefat etti? Ahmet Davutoğlu'nun akrabası mı öldü? Hulusi Misge kimdir?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.
2022-02-16 14:39:59
Ahmet Davutoğlu, kayınpederi Misge'nin ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu. Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." .
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