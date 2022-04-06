Ahmet Çiçek kimdir? Midyeci Ahmet'in eski eşi Deniz Çelebi'den flaş iddialar! 'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi arasında yaşanan olaylar oldukça şaşırtıcı. Ahmet Çiçek ile anlaşmalı olarak boşanan eski eşi Deniz Çelebi yaptığı açıklamada Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi'nin kendisine verildiğini ancak boşanmadan kısa süre sonra Ahmet Çelebi'nin tam karşısına yeni bir şube açtığını ve kendisine artık mal vermediğini söyledi. Deniz Çelebi açıklamasında 'Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık.' dedi.

Ahmet Çiçek kimdir? Midyeci Ahmet'in eski eşi Deniz Çelebi'den flaş iddialar! 'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi arasında yaşanan olaylar oldukça şaşırtıcı. Ahmet Çiçek ile anlaşmalı olarak boşanan eski eşi Deniz Çelebi yaptığı açıklamada Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi'nin kendisine verildiğini ancak boşanmadan kısa süre sonra Ahmet Çelebi'nin tam karşısına yeni bir şube açtığını ve kendisine artık mal vermediğini söyledi. Deniz Çelebi açıklamasında "Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık." dedi.

Türkiye'nin pek çok ilinde şubeleri bulunan "Midyeci Ahmet"in sahibi Ahmet Çiçek ile ilgili eski eşinden flaş iddialar gündeme geldi. Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi, anlaşmalı boşandı. Anlaşma neticesinde Ahmet Çiçek eşine Beşiktaş'taki şubesini bıraktı. İddialara göre bir süre sonra ise Ahmet Çiçek eşine devrettiği midyecinin karşısına yeni bir şube açtı ve eski eişinin işlettiği şubenin kendilerine ait olmadığını belirtti. Ayrıca eşi Deniz Çelebi'ye bırakılan şubeye de yeni mal vermemeye başlandı.

Karşısına şube açtı iddiası

'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile Deniz Çelebi 23 Kasım 2021 tarihinde anlaşmalı boşanarak, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Bu evlilikten 9 ve 3.5 yaşında iki çocukları olan çift arasındaki anlaşmaya göre Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi. Deniz Çelebi de, "Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Boşanırken iki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim. Burayı da aldım. Burası bana hakkıyla, ismiyle devredildi. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı" dedi.

Ahmet Çiçek kimdir? (Midyeci Ahmet)

Ahmet Çiçek'in anne ve babası midyeciliği İzmir'den öğrendi.

Ahmet Çiçek 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi. Midyeciliğie küçük yaşlarda başlayan Ahmet Çiçek 7-8 yaşlarında Şişhane'de Tevfik Sağlam İlkokulu'nun önünde midye satmaya başladı.

Ardından 12 yaşında ise Taksim Sıraselviler'de eski Kemancı Bar önünde seyyar tezgahta midye satmaya devam etti.

Çocukken henüz midye satmaya başlamadan önce su satardım.

Hiç okula gitmedim derken aslında en çok okula giden ben olabilirim. Hergün sabah, öğlen demeden okula gittim.

Askerden döndükten sonra ilk midyeci dükkanını açtı.

Mekan açıp işimi daha çok büyütmek istedim. Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir dükkan açtı. Adına da ‘'Midyeci Ahmet'' verdi. Ancak dükkan kısa süre içinde kapandı.

1.5 yıl boyunca eşi Deniz Hanım ile birlikte midye yapmaya devam etti. Bir süre sonra da Beşiktaş'ta kendi markamla şu anki Midyeci Ahmet'i açtı.

Midye nedir?

Midye, birbirine eklemlenmiş iki parçalı kabukları olan yumuşakçalar. Bivalvia sınıfından omurgasızların çoğu ”midye" olarak, bir kısmı da istiridye olarak adlandırılır. Tarak ya da deniz tarağı adıyla bilinen türler de bazen «midye» olarak adlandırılır. Bütün Bivalvia sınıfından omurgasızlar ile deniz salyangozu olarak bilinen karından bacaklılar denizkabuğu ortak adıyla anılırlar.

Denizlerin kıyıya çok yakın kesimlerinde kayalara ve birbirlerine sıkıca tutunmuş binlerce midye görülebilir. Çenet denen bu kabuk parçaları gerçek midyelerde düz yüzeyli, siyaha yakın koyulukta, oval, birbirine benzer biçim ve iriliktedir. Bünyelerinde bulundurdukları sedef sayesinde zararlı maddelerden kendilerini korumak için onu inciye dönüştürürler. Midyeler sindirim yapmazlar. .