Ahmet Çakar sinek yeme videosu izle | Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi olanlar oldu... Eski hakemlerden Ahmet Çakar Beyaz TV'de yayımlanan 'Beyaz Futbol' adlı spor programında stüdyoya giren kara sineği yakaladıktan sonra ağzına atarak yedi. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mide bulandıran olay sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi. Ahmet Çakar sinek yeme videosu izle seçeneği internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Ahmet Çakar'ın sinek yediği görüntüler...

Ahmet Çakar sinek yeme videosu izle | Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi olanlar oldu... Eski hakemlerden Ahmet Çakar Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında stüdyoya giren kara sineği yakaladıktan sonra ağzına atarak yedi. Stüdyodakiler ve ekran başındakiler olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mide bulandıran olay sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi. Ahmet Çakar sinek yeme videosu izle seçeneği internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Ahmet Çakar'ın sinek yediği görüntüler...

Beyaz TV kanalında futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar'dan canlı yayında herkesi şaşırtan bir hareket geldi. Stüdyoya giren kara sinekten şikayet eden sunucular Ahmet Çakar'ın sineği yakalayıp yemesiyle şok oldu.

Ahmet Çakar sinek yeme videosu izle

Ahmet Çakar'ın sinek yeme videsosu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Ahmet Çakar'ın sinek yediği anlar izleyenlerin midesini kaldıdı...

Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi!



İzlemek için : https://t.co/gsTGFWyUr5 pic.twitter.com/8O3gPThzHM — Beyaz Futbol (@beyazfutbol) May 8, 2022

Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi görenler şaştı kaldı

Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı programda yorumculuk yapan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar stüdyoya giren kara sineği yakalayarak yedi. Stüdyodaki diğer konuklar Ahmet Çakar'ın sineği yemesiyle şok oldu.

Sineği ağzına atarak çiğmnedi

Çakar kameralar önünde sineği ağzına atarak çiğnemeye başladı. Bu sırada programın diğer katılımcıları Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çakar'ın rahat ve sakin tavırları ise sosyal medyada gündem oldu.