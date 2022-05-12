DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'Kaftancıoğlu' talimatı! 'Derhal İstanbul'a gidin'
Ersay Üner kimdir? Ersay Üner nereli, hangi şehirde doğdu? Ersay Üner hayatı
Tahliye edilen Gürcan hakkında yeniden yakalama kararı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP ile ilgili flaş karar
Salih Maral: Futbol Scout Olarak 5 farklı ligde danışmanlık yapıyor.
Erdoğan: 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir
ABD'de üretici enflasyonu açıklandı
Xiaomi 12 ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi 12 özellikleri ve Xiaomi 12 Pro özellikleri
Yargıtay'dan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Gazeteci Akile'nin öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi
Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm izle Tv8 | Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (6.bölüm) izle | Annenin Sırrıdır Çoçuk yeni bölüm tek parça full HD izle
Kaşıkçı Elması kaç gram? Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde? Kaşıkçı Elması kimindi?
Kosova'dan kritik başvuru
Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı
Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

TIMETURK / GENEL / Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar Melis Sezen hakkında ne dedi? Ahmet Çakar Melis Sezen olayı nedir?

Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar Melis Sezen hakkında ne dedi? Ahmet Çakar Melis Sezen olayı nedir?

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar Melis Sezen hakkında ne dedi? Ahmet Çakar Melis Sezen olayı nedir? Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Yorumları ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Çakar MHP XXI. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

3 Saat Önce
2022-05-12 14:16:31
Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar Melis Sezen hakkında ne dedi? Ahmet Çakar Melis Sezen olayı nedir?

Eski TBMM milletvekili Ahmet Çakar katışdığı televizyon programlarında gündeme dair yaptığı açıklamalar ile dikkatleri çekiyor. Türkiye gündemine dair de tespit ve değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar eski milletvekili aynı zamanda avukat ve iş insanıdır. İşte Ahmet Çakar'ın hayatı ve biyografisi...

Ahmet Çakar kimdir?

Ahmet Çakar 15 Temmuz 1951 yılında Aksaray'da dünyaya gelmiştir.

Türk siyasetçi, avukat, ve iş insanı olan Ahmet Çakar Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekili seçildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanınca üniversite eğitimine burada devam etti. Bu dönemde Ülkücü hareket içinde ön plana çıkan isimlerden biri olan Ahmet Çakar tespit ve yorumları ile dikkatleri çekmiştir.

Dönemin komutanlarından Çevik Bir ile Büyük Orta Doğu Projesi hakkında görüş ayrılığı yaşadı.

Milletvekilliği döneminde TBMM İdare Amirliği görevi yaptı. MHP'nin 4 Kasım 2012'de yaptığı kongrede genel başkan adayı olması ve Salkım Hanımın Taneleri filminin yapımcılarına çok sert eleştiriler yapması nedeniyle medyanın ve toplumun ilgi odağı haline geldi.

Ahmet Çakar Melis Sezen hakkında ne dedi?

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar son zamanların popüler oyuncusu Melis Sezen hakkında yaptığı yorum ile bir kez daha gündeme geldi. Ahmet Çakar oyuncu Melis Sezen'in geçen yıl Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafetini eleştirdi. Ahmet Çakar Sezen'in kıyafeti hakkında şunları söyledi: “Bu ‘Sadakatsiz' adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok.”

Ahmet Çakar Melis Sezen olayı nedir?

Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in kıyafetine dair söyledikleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Ahmet Çakar'ın açıklamalarına destek verenler olduğu gibi bu açıklamanın gereksiz olduğunu düşünenler de vardı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş