MHP eski milletvekili Ahmet Çakar kimdir? Ahmet Çakar Melis Sezen hakkında ne dedi? Ahmet Çakar Melis Sezen olayı nedir? Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Yorumları ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Çakar MHP XXI. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

Eski TBMM milletvekili Ahmet Çakar katışdığı televizyon programlarında gündeme dair yaptığı açıklamalar ile dikkatleri çekiyor. Türkiye gündemine dair de tespit ve değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar eski milletvekili aynı zamanda avukat ve iş insanıdır. İşte Ahmet Çakar'ın hayatı ve biyografisi...

Ahmet Çakar kimdir?

Ahmet Çakar 15 Temmuz 1951 yılında Aksaray'da dünyaya gelmiştir.

Türk siyasetçi, avukat, ve iş insanı olan Ahmet Çakar Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekili seçildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanınca üniversite eğitimine burada devam etti. Bu dönemde Ülkücü hareket içinde ön plana çıkan isimlerden biri olan Ahmet Çakar tespit ve yorumları ile dikkatleri çekmiştir.

Dönemin komutanlarından Çevik Bir ile Büyük Orta Doğu Projesi hakkında görüş ayrılığı yaşadı.

Milletvekilliği döneminde TBMM İdare Amirliği görevi yaptı. MHP'nin 4 Kasım 2012'de yaptığı kongrede genel başkan adayı olması ve Salkım Hanımın Taneleri filminin yapımcılarına çok sert eleştiriler yapması nedeniyle medyanın ve toplumun ilgi odağı haline geldi.

Ahmet Çakar Melis Sezen hakkında ne dedi?

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar son zamanların popüler oyuncusu Melis Sezen hakkında yaptığı yorum ile bir kez daha gündeme geldi. Ahmet Çakar oyuncu Melis Sezen'in geçen yıl Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafetini eleştirdi. Ahmet Çakar Sezen'in kıyafeti hakkında şunları söyledi: “Bu ‘Sadakatsiz' adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok.”

Ahmet Çakar Melis Sezen olayı nedir?

Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in kıyafetine dair söyledikleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Ahmet Çakar'ın açıklamalarına destek verenler olduğu gibi bu açıklamanın gereksiz olduğunu düşünenler de vardı.