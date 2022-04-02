Ahmet Bedirhan Ceylan kimdir? Beykoz'da viyadükten intihar! Beykoz'da Acarlar Mahallesi'nde bir viyadükten aracıyla bariyerlere defalarca çarpan Ahmet Bedirhan Ceylan'ın daha sona aracından inerek viyadükten atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Bedirhan Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Beykoz'da Acarlar Mahallesi'nde bir viyadükten aracıyla bariyerlere defalarca çarpan Ahmet Bedirhan Ceylan'ın daha sona aracından inerek viyadükten atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Bedirhan Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ahmet Bedirhan Ceylan kimdir

Cip sürücüsü Ahmet Bedirhan Ceylan saat 01.10 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi Ziya Çakmak Viyadüğü üzerinde defalarca bariyerlere çarprı. Görgü tanıklarının anlattığına göre daha sonra aracından inerek viyadükten atlayarak intihar etti. Ceylan'ın hayatını kaybettiği olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Beykoz'da viyadükten intihar!

Viyadükte olanlar olay anınıa dair bilgi verdi. Ceylan, cip ile ileri geri yaparak defalarca bariyerlere çarptı. Ancak, bir süre sonra cip bariyerlere sıkışınca iddiaya göre aracından inen Ceylan, metrelerce yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Görgü şahitleri olayın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri köprü üzerinde güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan arama çalışmalarının ardından Ceylan hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. .