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TIMETURK / GENEL / Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş nereli, kaç yaşında?

Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş nereli, kaç yaşında?

Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarında Hatay Emniyet Müdürü görevine Ahmet Arıbaş atandı. Ahmet Arıbaş daha önce Muş Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

2 Saat Önce
2021-10-02 09:59:58
Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş nereli, kaç yaşında?

Ahmet Arıbaş kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarında Hatay Emniyet Müdürü görevine Ahmet Arıbaş atandı. Ahmet Arıbaş daha önce Muş Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama karaları ile bir çok ilin valileri değişti. Ayrıca Hatay ve Muş Emniyet Müdürleri de değişti. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevine Ahmet Arıbaş atandı. Peki Ahmet Arıbaş kimdir?

Ahmet Arıbaş kimdir?

Ahmet Arıbaş 1.Sınıf Emniyet Müdürüdür.

2013 yılında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atanan Arıbaş 2014'te görevinden ayrıldı.

Ahmet Arıbaş İçişleri Bakanlığının 27.12.2018 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

2 Ekim 2021 tarihinde ise Arbaş Hatay Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Ahmet Arıbaş görev yaptığı bölgelerde sevilen bir isim olarak biliniyor.

Ahmet Arıbaş aslen Aksaraylı'dır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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