Ahmet Aras kimdir? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras nereli, kaç yaşında?

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras nereli, kaç yaşında? Ahmet Aras 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Bodrum Belediye Başkanı olarak seçildi. Kente yaptığı hizmetlerle ve basına yansıyan açıklamaları ile dikkatleri çeken Ahmet Aras'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Ahmet Aras'ın hayatı ve biyografisi...

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras nereli, kaç yaşında? Ahmet Aras 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Bodrum Belediye Başkanı olarak seçildi. Kente yaptığı hizmetlerle ve basına yansıyan açıklamaları ile dikkatleri çeken Ahmet Aras'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Ahmet Aras'ın hayatı ve biyografisi...

Ahmet Aras kimdir?

Ahmet Aras 1970 yılında dünyaya geldi.

Ahmet Aras Bodrum'da doğdu.

Ahmet Aras aslen Bodrumludur.

İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamlayan Ahmet aras daha sonra 1988 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldu.

Ahmet Aras 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu.

Ahmet Aras Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bir çok görevde bulunmuştur.

Ahmet Aras 2013 yılında emekli oldu.

Emekli olduktan sonra doğdu kent olan Bodrum'a yerleşen Ahmet Aras'ın kente katkısı oldukça fazladır.

Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Aras 2 kız çocuğu babasıdır. Kız çocukarının adı Defne ve Doğa'dır.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yüzde 45,69 oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır.

Bodrum hakkında

Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece Türkiye'de değil, dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. Nüfus açısından il genelinde Menteşe ve Fethiye'yi geçerek en büyük ilçe unvanına sahip olmuştur.

Bodrum'un antik çağdaki adı 'Halikarnassos'tur. Türkçe 'Halikarnas' olarak okunmuştur. Aziz Petrus Kalesi (Castle of St. Peter) adı verilen kale ile birlikte şehrin Aziz Petrus'a adanmasıyla şehre 'Petrium' adı verilmiştir. Bu isim zaman içerisinde önce 'petrum' sonra 'potrum' ve en sonunda 'Bodrum' olarak söylenir olmuştur.

Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Mausoleum Halikarnassos şehrinde inşa edilmiştir. Depremler ve istilaların etkisiyle zamanla yıkılan mozolenin mermerden taşları Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanılmıştır. Kaleyi 15. yüzyılda Hristiyan Şövalyeler inşa etmiştir. İnşaat 100 yıllık bir sürede tamamlanmıştır. Papa kalenin bitmesi için kalenin yapımında çalışanlara endülijans kâğıtları dağıtmıştır. Bodrum şehri Anadolu toprakları üzerinde en son ele geçirilen Hristiyan toprağıdır. Şehir II. Mehmed zamanında kuşatıldıysa da ancak I. Süleyman'ın Rodos Seferi sırasında ele geçirilebilmiştir. Bodrum Kalesi bugün dünyanın en büyük 2. Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermektedir. Doğu Akdeniz'de ayakta kalan en sağlam kaledir. Bodrum şehri ise pek çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.