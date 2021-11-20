Ahmet Altay Cengizer kimdir? Ahmet Altay Cengizer hayatı ve biyografisi...

Ahmet Altay Cengizer kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında sürpriz bir görevden alınma yaşandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevden alındı. Yerine ise Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı. Bu gelişmelerin ardından Ahmet Altay Cengizer'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ahmet Altay Cengizer'in hayatı ve biyografisi...

Ahmet Altay Cengizer kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında sürpriz bir görevden alınma yaşandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevden alındı. Yerine ise Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı. Bu gelişmelerin ardından Ahmet Altay Cengizer'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ahmet Altay Cengizer'in hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alınarak yerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet getirildi. Peki Ahmet Altay Cengizer'in kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandıı.

Ahmet Altay Cengizer kimdir?

22 Ekim 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Altay Cengizer Türk büyükelçidir.

Ahmet Altay Cengizer TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı ve mezun oldu.

Uluslararası Tarih alanında Londra Ekonomi Okulu'ten yüksek lisans derecesine, Columbia Üniversitesi'nden Önleyici Diplomasi ve Kriz Yönetimi alanında diplomaya sahiptir.

2007-2009 yıllarında Harvard Üniversitesi Weatherhead Center for International Affairs üyeliğinde bulunmuş, Birinci Dünya Savaşı ve öncesi dönemde uluslararası siyasi ortam ile diplomasi tarihi üzerine çalışmalarını sürdürmüştür.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerine 1979 yılında başlamıştır. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1994 yılında Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışman Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1996-1998 yıllarında ise Şikago Başkonsolosu olarak görev yapmış, 2000-2005 yılları arasında Türkiye'nin BM nezdinde Daimi Temsilci Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2005-2006 yıllarında Duşanbe Büyükelçiliği görevini yürütmüş, 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı müşaviri unvanıyla Abdullah Gül'ün özel danışman olmuştur.

2007 yılında Siyaset Planlama Genel Müdürü olarak atanmış, 2009-2013 yıllarında Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi olarak görevlendirilmiştir.

2013 yılında Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapmış, 2014'te tekrar Siyaset Planlama Genel Müdürü olarak atanmıştır.

1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla UNESCO Daimi Temsilcisidir.

22 Ekim 2019 tarihli UNESCO Yürütme Kurulu tavsiyesi ile 12 Kasım 2019 tarihinde, 2019-2021 dönemi için, UNESCO 40. Genel Konferans başkanı seçilmiş ve yaş haddinden emekli olmasına karşın bu görevi sürdürebilmesi amacıyla büyükelçi unvanı verilerek Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanmış ve ayrıca UNESCO nezdine Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olmuştur.

Şarkıcı Gökhan Özen'in ablası ile evli olup üç kız çocuk sahibidir.

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