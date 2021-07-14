Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak nereli kaç yaşında? TRT'nin yönetim yapısı değişti. Önceden TRT Genel Müdürü ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişiydi. Yeni düzenleme ile Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür pozisyonları ayrıldı. TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak da Ahmet Albayrak atandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan atama sonrasında vatandaşlar Ahmet Albayrak'ın kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ahmet Albayrak kimdir? İşte TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın hayatı ve biyografisi...

Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak nereli kaç yaşında? TRT'nin yönetim yapısı değişti. Önceden TRT Genel Müdürü ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişiydi. Yeni düzenleme ile Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür pozisyonları ayrıldı. TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak da Ahmet Albayrak atandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan atama sonrasında vatandaşlar Ahmet Albayrak'ın kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ahmet Albayrak kimdir? İşte TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın hayatı ve biyografisi...

TRT'nin yönetim yapısında değişkliğe gidilirken yeni atamalar da yapıldı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan İbrahim Eren'in görev süresi sona erdi. Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Yapılan yeni atamalardan sonra vatandaşlar Ahmet Albayrak'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir?

Ahmet Albayrak kimdir?

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın hayatı ve kim olduğu vatandaşlar tarafından oldukça sık araştırılmaya başlandı. Ahmet Albayrak 2003'te Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden derece ile mezun olmuştur. Ahmet Albayrak bu bölümü Fakülte birincisi olarak bitirdi.

Ahmet Albayrak 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katıldı ve çeşitli ödüller aldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zekâ, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler verdi, çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.

Ahmet Albayrak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile TRT'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

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