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Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu nereli kaç yaşında?

Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu nereli kaç yaşında? Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi. Trabzonspor Başkanı da olan Ahmet Ağaoğlu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

2 Saat Önce
2021-07-08 18:26:17
Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu nereli kaç yaşında?

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Ahmet Ağaoğlu kimdir? Ahmet Ağaoğlu nereli kaç yaşında? Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi. Trabzonspor Başkanı da olan Ahmet Ağaoğlu'nun kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Ahmet Ağaoğlu 8 Nisan 2018 yılından bu yana Trabzonspor'un başkanlığını yapmaktadır. Ahmet Ağaoğlu 8 Temmuz 2021 yılında yapılan seçimde Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olarak seçildi. Vatandaşlar da Ahmet Ağaoğlu'nun kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Trabzonspor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Ahmet Ağaoğlu 27 Haziran 1957 yılında Trabzon'da doğmuştur. Ahmet Ağaoğlu 64 yaşındadır. Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Kulübü Başkanıdır. Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği Başkanıdır. Ahmet Ağaoğlu aynı zamanda Türkiye Golf Federasyonu Başkanıdır.

Ahmet Ağaoğlu hayatı

Ahmet Ağaoğlu 27 Haziran 1957 yılında Trabzon'da doğmuştur. Ahmet Ağaoğlu Kabataş Erkek Lisesi'nde mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandı. 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Ağaoğlu'nun iş adamı Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığı yoktur.

Üniversite eğitimini 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu.

2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

Ahmet Ağaoğlu, uzak yol gemi kaptanıdır.

2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi.

2004 yılında, Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 4 Yılda 100 Golf Sahası kampanyasının başlatılmasına ön ayak olan Ağaoğu, Golf'ü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı.

1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Ahmet Ali Ağaoğlu 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda rakibi Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olmuştur.

Ahmet Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır

Ahmet Ağaoğlu 64 yaşındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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