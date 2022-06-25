Ahlat il mi olacak? Türkiye il sayısı 100 mü olacak? Hangi ilçeler il olacak? sorusu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz'ün açıklamalarından sonra vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Vedat Demiröz Ahlat'ta yaptığı açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye’nin şehir sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da bu şehirler arasına alacağız” dedi.

Ahlat il mi olacak? Türkiye il sayısı 100 mü olacak? Hangi ilçeler il olacak? sorusu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz'ün açıklamalarından sonra vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Vedat Demiröz Ahlat'ta yaptığı açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verecekleri kararla Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ahlat Belediyesi tarafından 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta Festivali Ahlat 1071 Millet Bahçesinde başladı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, şu ifadeleri kullandı; *Ahlat önemli bir yer. Müslüman Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı. Burayı ilk yaptığımızda Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olarak yapıldı ve Cumhurbaşkanımız ismini 1071 Millet Bahçesi olarak takdim etti. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinde öyle büyük millet bahçeleri yapılıyor ki Ahlat'ımız kaçıncı sırada kaldı onu bilmiyorum.

Ahlat il mi olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Ahlat'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Ahlat'ta ülkenin her köşesinde gelen, mozaiğimiz olan kardeş şehirlerimizden gelenlerle birlikte bir lezzet şenliği düzenlendi. Bütün yörelerin yemeklerini usta ellerden tadacağız inşallah. Buna birinci lezzet buluşması diyoruz. İnşallah hep beraber bunun yıllarını da görürüz. 25-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta gelecek. Cumhur İttifakının diğer liderleri Devlet Bahçeli Başkanımız buraya gelecek. Bu yıl sürpriz olarak da Türki Cumhuriyetlerinden, diğer ülkelerden devlet büyüklerimiz buraya gelecek. Cumhurbaşkanı yerleşkesinin yanında bazı yeni yerleşkeler ve misafirhaneler yapıyoruz. Ahlat'ta bundan sonra dünya başkenti gibi dünya liderleri toplanıp, dünyanın sorunlarını görüşecek bir kent haline geleceğiz. Bunu büyüklerimiz açıklayacak. Devlet Bahçelinin önerisi ve Cumhurbaşkanımızın beraber verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Bu müjdeyi de bu güzel şenlikte ifade edeyim"

Ahlat hakkında?

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir ilçe. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.

Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil'at" demişlerdir.

Ayrıca islam dünyasında "Kubbet-ül islam" olarak da bilinir.