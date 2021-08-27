Ahat Andican nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Ahat Andican kimdir? Siyaset ve ülke gündemine dair yaptığı yorum ve tespitleri ile dikkatleri çeken Ahat Andican'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnternette sıkça araştırılan Prof. Dr. Ahat Andican 1 Nisan 1950 yılında Afganistan'da dünyaya gelmiştir. Ailesi ile birlikte 1 yaşında Türkiye'ye gelerek burada hayata başlayan Ahat Andican Türkistan kökenlidir. İşte Prof. Dr. Ahat Andican'ın hayatı ve biyografisi...

Ahat Andican nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Ahat Andican kimdir? Siyaset ve ülke gündemine dair yaptığı yorum ve tespitleri ile dikkatleri çeken Ahat Andican'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İnternette sıkça araştırılan Prof. Dr. Ahat Andican 1 Nisan 1950 yılında Afganistan'da dünyaya gelmiştir. Ailesi ile birlikte 1 yaşında Türkiye'ye gelerek burada hayata başlayan Ahat Andican Türkistan kökenlidir. İşte Prof. Dr. Ahat Andican'ın hayatı ve biyografisi...

Abdul Ahat Andican kimdir?

Abdul Ahat Andican 1 Nisan 1951 yılında Afganistan'da dünyaya geldi. Ahat Andican Türk doktor, siyasetçi ve yazardır.

Ahat Andican Türkistan kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

1951 yılında Afganistan'ın Kunduz şehrinde doğdu.

Konya Akşehir'e yerleşen Ahat Andican'ın ailesi burada kendilerine yeni bir hayat kurdu.

Abdul Ahat Andican İlk ve orta öğrenimini Akşehir'de tamamladıktan sonra 1968 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1974 yılında doktor oldu.

Tıp eğitimini tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getiren Ahat Andican daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'na asistan olarak girdi.

1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak akademik kariyerini sürdürdü.

Aynı Fakültede Genel Cerrahi Uzmanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği yaptı.

2003-2016 yılları arasında Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı.

Siyasete atılan Ahat Andican 20. ve 21. dönemde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

55. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Hükûmet Sözcülüğü yaptı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den İstanbul 2. bölge milletvekili adayı olduysa da seçilemedi.

Ahat Andican daha sonra İYİ Parti'ye katıldı.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul milletvekili seçildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde TBMM İYİ Parti Grup Başkanı seçildi ve 8 Kasım 2018 tarihinde grup başkanlığı görevinden istifa etti.

Prof. Dr. Ahat Andican evli ve 2 çocuk babasıdır.

Eğitim: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası (1968–1974)

Doğum: Abdul Ahat Andican; 1 Nisan 1950 (71 yaşında); Afganistan

Mesleği: Doktor, Siyasetçi ve Yazar

Partisi: Anavatan Partisi (1995-1999); Milliyetçi Hareket Partisi; (1999-2016); İYİ Parti (2017-günümüz)

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