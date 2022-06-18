Ah Nerede dizisi konusu nedir? Ah Nerede dizisi oyuncuları kimdir? Ah Nerede dizisi ne zaman başlıyor

Yaz dizilerinin başlamasıyla birlikte insanlar, tanıtımını yaptıkları dizilerin konularını ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki 'Ah Nerede' dizisi ne zaman başlayacak? Ah Nerede dizisinin konusu nedir? Tüm detaylar burada.

Son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan dizi Ah Nerede dizisi oldu. Peki Ah Nerede dizisi bir uyarlama mı? Ah Nerede dizisi ne zaman başlayacak? Ah Nerede dizisinin oyuncuları kimlerdir? Ah Nerede dizisinin konusu nedir? Ah Nerede dizisi ile ilgili tüm detayları haberimizden bulabilirsiniz.

Ah Nerede dizisi konusu ne olacak

Ah Nerede dizisinde Bursa'nın tanınmış ailesi 3 erkek çocuğunu üniversite okumak için İstanbul'a gönderir ancak hiç beklemedikleri bir hayatla başlar. Hukuk okuduğu düşünülen Murat kumar bağımlısı, Mühendislik okuduğu düşünülen Ömer müzisyen, tıp okuduğu düşünülen Ferit ise okulunu yarım bırakmış ve çapkın biri olmuştur. Ferit'in tüm hayatı kadınlar ve genç kızların onunla evlenme hayalleri üzerine kuruludur. Ferit ise onları sadece eğlendirir. Ancak bir gün Zehra ile tanışır ve ona aşık olur. Ferit'in diğer aşıkları Sera, Nihal ve Burçak aldatıldıklarını öğrenince Ferit'ten intikam almak için planlar yapmaya başlarlar. Tüm bu maceralar ekranlarda seyirciyle buluşturulacak.

Ah Nerede dizisi ne zaman başlıyor

Ah Nerede dizisinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak dizi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ah Nerede dizisi oyuncuları

Ah Nerede dizisinde Nil Keser Zehra karakterini, Oktay Çubuk Ferit Şerbetlioğlu karakterini, Ahsen Türkyılmaz Duygu karakterini, Tarık Papuççuoğlu Hakim Şerbetlioğlu karakterini, Batuhan Sert Ömer Şerbetlioğlu karakterini, Ayşe Kökçü Seniha Şerbetlioğlu karakterini, Miray Akay Seray karakterini, Derya Alabora Perihan karakterini, Korhan Herduran Murat Şerbetlioğlu karakterini, Ferit Aktuğ Ali karakterini, Aycan Koptur Huriye karakterini, Merve Nur Bengi ise Burçak karakterini canlandıracak. "Ah Nerede" dizisi, 1975 yılında çekilen Orhan Aksoy'un en sevdiği film "Ah Nerede"nin uyarlaması olarak ekrana gelecek.

.