Ağrılı sivilceleri bu maskeyle geçirin

Genellikle gençlerin maruz kaldığı ağrılı kistik sivilceler, çene altı, alın, burun üzerinde çıkıyor. Peki bu sivilceler nasıl geçer? Kistik sivilcelere özel maske var mı? Sizler için araştırdık...



Gençlerde ve yetişkinlerde görülen, normal sivilceden farklı olan kistik sivilceler ağrıya neden olmaktadır. Cilt tabakasının derinlerinde yer eden bu sivilce çeşidi özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde görülür. Alın, burun, çene altında çıkan kistik sivilceler ağrı ve acı hissiyle kişiyi rahatsız eder.

Kistik sivilceleriniz varsa mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurmalı ve bir doktora görünmelisiniz. Doktorun önerdiği tedaviyi uygulamalısınız. Çünkü kistik sivilceler diğer sivilcelere göre daha zahmetli bir tedavi ister.

Doğal yöntemlere de başvurmak istiyorsanız kistik sivilcelere iyi gelecek maskeleri deneyebilirsiniz.

Karbonatla tedavi

Karbonat güçlü bir antiseptiktir. Bu özelliği sayesinde cilt bakım maskelerinde sık sık tercih edilen karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde sivilceleri ve akneleri de yok eder. Kistik sivilcelerde de etkili karbonat maskesini denemek istiyorsanız bir kabın içerisine bir buçuk çorba kaşığı karbonat ekleyin. Daha sonra hamur kıvamına gelene kadar su ekleyin. Bu karışımı kistik sivilcelerin üzerine sürün ve yirmi dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla temizleyin ve temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Kurulama işleminden sonra da cildinize uygun bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirin. Bu maskeyi sivilceler geçene kadar haftada birkaç kez yapabilirsiniz.

Elma sirkesiyle tedavi

Elma sirkesi cildimizin pH'ını dengeler. Ciltte yağ artışını da önlemeye yardımcı olan elma sirkesi yağlı bir cilde sahipseniz vazgeçilmeziniz olmalı. Sivilcelere ve aknelere de iyi gelen elma sirkesini kistik sivilcelerden kurtulmak için de kullanabilirsiniz. Elma sirkesi damlattığınız pamukla kistik sivilcelerinizi nazikçe silip birkaç saat durulamadan bekletin. Daha sonra ılık suyla cildinizi durulayıp temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Bu işlemi her gün, düzenli bir şekilde sivilcelerden kurtulana kadar uygulayabilirsiniz.

Kil maskesiyle tedavi

Kil maskesi sayesinde ciltteki fazla yağ giderilir ve cilt ölü hücrelerden arındırılıp temizlenir. Yeni hücre oluşumuna yardımcı olan kil kistik sivilcelere de çözüm olur. Aktarlardan temin edebileceğiniz bir çorba kaşığı kile su ekleyip macun kıvamına getirin. Daha sonra bu macunu sivilcelerinizin üzerine sürün. Maske kuruyana kadar bekleyin. Ardından ılık suyla cildinizi durulayıp temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın. Bu uygulamayı haftada birkaç kez sivilceleriniz yok olana kadar tekrarlayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.