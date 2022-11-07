Ağrı Tutak kaza nasıl oldu? Ağrı Tutak hangi yolcu otobüsü kaza yaptı? Ağrı Tutak trafik kazasında kaç kişi öldü? 7 Kasım'da Ağrı'nın Tutak ilçesinden gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yolcu otobüsünün tır ve tankere çarpması sonucu araçlar alev aldı. Elim kaza sonucu Tutak Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazası tüm Türkiye'nin içini dağladı. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ağrı Tutak kaza nasıl oldu?

Korkunç kazada Tutak ilçesinde seyir halinde olan yolcu otobüsü ile Tır ve tankerin çarğıştı. Çarpışma ile kaza yeri alev toğuna döndü. Kaza nedeniyle araçlar yanmaya başladı. Ağrı'daki korkunç kaza sonrası Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapatıldı. Alev topuna dönen araçları söndürmek için ekipler büyük mücadele verdi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye geldi. Ağrı'daki korkunç kaza sonrası Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapatıldı.

Ağrı Tutak trafik kazasında kaç kişi öldü?

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası TIR, tanker ve otobüs alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Korkunç kaza ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yürekleri dağlayan kazayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Bozdağ "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır,yaralılara âcil şifâlar diliyorum.Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Alev topuna dönen araçları söndürmek için ekipler büyük mücadele verdi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye geldi.

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