Ağrı kesiciler başınızı ağrıtıyor olabilir!

Stres, uyku düzeni değişikliği, rüzgarlı hava, kafein ve aşırı ağrı kesici kullanımı migren hastalığını doğrudan etkiliyor. İşte detaylar...



Migren halk arasında şiddetli baş ağrısı olarak tanımlanır. Migren ağrısı zonklayıcı şekildedir ve en az dört saat sürer. Ağrıya bulantı ve kusma da eşlik edebilir ve migren ağrıları fiziksel aktivite yüzünden şiddetlenebilir.

Migren dünya genelinde 15-49 yaş grubunda görülüyor. Migrenin %8'i kronik migrene dönüşüyor. Son 3 aylık periyotta ayda 8 atak geçirilmesi veya 15'ten fazla baş ağrılı gün geçirilmesi kronik migren olarak adlandırılıyor.

Kronik migren nasıl tedavi ediliyor?

Kronik migren tedavisi kişiye uygun olarak belirleniyor. Hastaya epilepsi ilaçları ve botulinum toksin uygulamaları yapılıyor. Ayrıca yaşam şartlarının da değiştirilmesi gerekiyor. Son yıllarda migren aşısı olarak bilinen anti Cgrp monoklonal antikorları ülkemizde kullanmaya başlandı.

Ağrı kesici kullanmak riskli mi?

Migren hastalarına ağrı günlüğü tutturulur. Ağrıların hafif ve orta şiddetli olarak tespit edilmesi sağlanır. Hastalıkta aşırı derecede ağrı kesici kullanmak risklidir. Çünkü fazla ağrı kesici de migren ağrısını tetikler.

Migreni ne tetikliyor?

Migrenin sebebi kişiden kişiye değişir. Genel olarak stres, depresyon, uyku düzeni değişikliği, rüzgarlı hava, basınç değişimi, lodos, kuru hava, parlak ışık, kafein ve aşırı ağrı kesici kullanımı hastalığı doğrudan etkiler. Tetikleyici bir sebep olunca migrenim tutacak diye panik olmayıp kendinizi sakinleştirmeyi deneyip migren atağını önlemeye çalışmalısınız.

Hava durumu migreninizi etkiliyorsa, hava durumunu önceden kontrol ederek ona göre hareket etmelisiniz. Ağrı günlüğü tutup hangi durumlarda ağrınızın artığını tespit edip, tetikleyicileri önceden önleyebilirsiniz. Ağrınızı tutturan yiyecekleri tüketmeyerek, uykusuz kalmayarak migreni önleyebilirsiniz.

Hangi besinler migren ataklarını tetikliyor?

Salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar, çikolata, aşırı kafein tüketimi, alkollü içecekler, kızartma türü yiyecekler, bazı peynir türleri, aspartam gibi yapay tatlandırıcılar, tiramin içeriği yüksek gıdalar, monosodyum glutamat katkı maddesi içeren gıdalar migreni tetikleyebiliyor.

Fazla kilo migren atağını artırıyor mu?

Obez hastalarda migrenin kronik forma dönüşme riski 5 kat daha yüksektir. İnsülin direnci olan hastalarda da yine migren atak sıklığının ve şiddetinin arttığı görülmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.