Ağızdan nefes alanlar dikkat!

Doğru nefes almanın hayat süresinden kilo kontrolüne kadar birçok alanda etkisi bulunuyor. Doğru nefes almamak, alerjik astım gibi sebeplerle nefes almada yaşanan zorluklar, başka sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.

Herkes nefes alırken, herkes doğru nefes alamıyor. Oysa doğru nefes almanın yaşam süresinden tutun da kilo kontrolüne kadar birçok konuda etkisi bulunuyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Timur Akçam, burundan alınan nefesin yaşam süresine doğrudan etkili olduğunu belirtti. Akçam, burundan alınan nefes esnasında burun ve sinüslerde damarların genişlemesini sağlayan nitrik oksitin (NO) oluştuğunu söyledi. Bu şekilde nitrik oksit, burun solunumu esnasında hava akımıyla alt hava yollarına ilerliyor ve akciğere ulaştıktan sonra kan akımıyla damarların fonksiyonlarının düzenlenmesine imkan sağlıyor. Akçam'a göre; burundan nefes almak, kalp sağlığına ve cinsel sağlığa da yardım ediyor.

Akçam'ın açıklamalarına göre; burundan nefes almak aynı zamanda, kan damarlarını genişletip kan basıncını azaltarak kalp krizine karşı koruyucu rol oynuyor. Hava yolundaki hastalık yapıcı organizmaların tahrip edilmesine yardı ediyor. Alınan oksijenin dokulara ulaşımını ve geçişini kolaylaştırıp solunumun daha etkili olmasını sağlıyor.

Peki niçin ağız solunumuna ihtiyaç duyuyoruz?

Akçam, burundan nefes alırken aynı zamanda ağız solunumuna ihtiyaç duyulmasını da açıkladı.

KBB Uzmanı, bazı hastalıkların burun tıkanıklığı oluşturarak ağız solunumuna neden olabileceğini belirtti. Akçam, özellikle çocuklarda geniz etinin mühim bir ağız solunumu nedeni olduğunu ifade etti.

Burun deliklerinde hava akımında azalma ile karakterize bütün burun tıkanıklığı nedenleri ağız solunumuna neden olur. Bu nedenler şöyle:

Burun etlerinin büyüklüğü gibi yapısal bozukluklar



Geniz eti sorunları



Burun orta duvarında yer alan kıkırdak ve kemiğin eğrilikleri (septum deviasyonu)



Burun içinde kitle oluşturan hastalıklar



Burun destek yapılarının zayıflığı



Alerji



Enfeksiyon gibi burun içini örten örtünün hastalıkları

Ağızdan nefes almanın bedene zararları

Ağızdan nefes almanın vücuda zararları bulunuyor. Ağızdan nefes alanlarda, burnun bakteri ve virüslere karşı sağlamış olduğu savunma mekanizmaları devre dışı kaldığı için solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür.



Ağızdan nefes almak, ağız içinde yaşayan bakterilerde değişiklikler yaparak ağız kokusuna neden olabilir, ayrıca dil, dişler ve diş etlerini kurutarak ağız içindeki asit düzeyi diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına sebebiyet verir.



Ağızdan solunum yapmak, horlama ve tıkayıcı uyku apnesi yatkınlığını belirgin ölçüde arttırır, özellikle uykuda, dehidratasyona neden olarak boğaz ağrısı ve ağız kuruluğu ile uyanmaya sebep olur.



Ağızdan nefes almak, dikkat eksikliği ve hiperakitivite bozukluğunu arttırır. Ağızdan nefes alan çocuklarda anormal yüz gelişimi ve yapısal diş bozuklukları gelişme riski daha yüksektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.