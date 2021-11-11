Ağız yaraları hepimizin zaman zaman yaşadığı bir problemdir. Bazen hemen geçse de uzun sürdüğü de olur. Gün içerisinde yemek yerken, su içerken oldukça rahatsızlık veren bu can sıkıcı yaralardan kurtulmanın doğal yollarını sizler için araştırdık...



Ağız yaralarına aft denir. Ağız yaraları zaman zaman hepimizin başına gelir. Bazen birkaç güne bazen ise çok daha uzun sürelerde geçen bu yaralar yemek yerken, su içerken hatta konuşurken dahi bize rahatsızlık verir. Ağız içinde beyaz veya sarı renkte oluşmuş bu yaraları daha yakından tanıyalım ve nasıl kurtulacağımızı birlikte öğrenelim...

Ağız yaraları neden oluyor?

Ağız yaraları genellikle ağız temizliğine gereken özen gösterilmediğinde oluşuyor. Ağız yaralarından korunmak için dişlerimizi düzenli fırçaladığımız gibi gün içerisinde sık sık ağzımızı yıkamalı ve gargara da yapmalıyız.

Aşırı sıcak ve aşırı soğuk içecekler ve yiyecekler de ağız yaralarının oluşmasına neden olabiliyor.

Enfeksiyon hastalıklarına yakalanınca vücut direncimiz düşüyor bu da ağız yaralarının oluşmasına zemin oluşturuyor.

Uzun sure antibiyotik kullanımı ağız yaralarının oluşmasına sebep oluyor.

Stres, depresyon endişe, kaygı gibi duyguları yoğun olarak yaşadığımızda da ağız yaralarıyla karşılaşabiliyoruz.

Ağız yaralarına ne iyi geliyor?

Ağız yaralarından kurtulmak için ellerinizi temizledikten sonra yarayı karbonatla ovarak acısının geçmesini ve hızlıca iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Sirkeyle gargara yaparsanız ağız yaralarınız kısa bir süre içerisinde iyileşecektir.

Bir tatlı kaşığı kekiği yutmadan çiğnerseniz ağız içindeki yaralar iyileşir ve yeni yara oluşmasının da önüne geçilir.

Pamuk yardımıyla dut şurubunu ağzınızdaki yaraya sürerseniz kısa süre içerisinde iyileşecektir. Dut şurubunuz yoksa nar ekşisi de deneyebilirsiniz.



Karanfil çiğnerseniz ağzınızdaki bakteriler ölecek, yaraların acısı azalacak ve iyileşecektir.

Limon suyuyla düzenli olarak gargara yaparsanız ağız yaraları iyileşecektir.

Maydanoz bol miktarda mineral ve vitamin içerir. Maydanoz sayesinde ağzınızdaki yaralardan kurtulabilirsiniz.

Ayva antiseptik özellik taşır. Ayvayla yarayı ovarsanız yara kısa bir süre içerisinde iyileşecektir.

Bir tatlı kaşığı tuzu bir çay bardağı suyun içerisine ekleyin ve karıştırın. Daha sonra bu karışımla gargara yapın. Tuzlu su yaraları yakacak ve birkaç uygulamadan sonra yaraların iyileşmesini sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.