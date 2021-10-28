Ağız kokusunu geçirmek için...

Sosyal ilişkileri olumsuz etkileyen, kişinin utanmasına ve rahatsızlık hissetmesine neden olan ağız kokusu olukça kötü bir durumdur. Peki ağız kokusu neden oluşur? Ağız kokusu tehlikeli mi? Ağız kokusu doğal yöntemlerle geçer mi? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik...



Ağız kokusu kişiyi rahatsız eden, sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyen bir durumdur. Ağız kokusu genellikle tam olarak yapılamamış ağız hijyeninden dolayı oluşur. Ancak ağız hijyeni sağlanmasına rağmen uzun süreli ve geçmeyen bir koku varsa mutlaka bir doktora görünmek gerekir. Çünkü hastalıklara bağlı olarak da kişide ağız kokusu oluşabilir.

Ağız kokusu tehlikeli mi?

Eğer ağız kokusu uzun dönem geçmiyorsa mutlaka doktora başvurmalı ve sebebini araştırmalısınız. Fakat sabahları uyandıktan sonra ağzınızda koku problemi oluyorsa bu gayet normal bir durumdur. Sabahları ağızda oluşan koku akşam yenilen ve içilen besinlerin diş aralarına girmesi ve dil üzerinde birikip kokuya neden olmasından dolayı görülür. Dişler fırçalandığında bu koku geçer. Soğan, sarımsak gibi kokulu yiyecekler yenildiğinde oluşan koku da gayet normaldir.

Ağız kokusu hangi hastalıklar yüzünden ortaya çıkabilir?

Ağızdaki kötü koku mide, burun eti ve üst solunum yolları hastalıklarına bağlı olarak meydana gelebilir. Böyle bir sebebe bağlı ağız kokusu varsa ilk olarak altta yatan sebebin araştırılması ve sonrasında tedavi edilmesi gerekir.

Ağız kokusu doğal yöntemlerle geçer mi?

Karanfil - Karanfil kendine has bir kokuya ve tada sahiptir. Düzenli olarak karanfil tüketildiğinde ağız kokusu ortadan kalkar. Gün içinde en fazla iki üç defa karanfil çiğnemeniz tavsiye edilir.

Nane çayı - Ağız kokusunu hızlıca geçirmek için taze nane yaprağını çiğneyebilirsiniz. Daha kalıcı bir çözüm için nane çayı içmeyi deneyin. Günde bir fincan nane çayı içtiğinizde ağzınızdaki bakteriler yok olur ve koku problemi ortadan kalkar.

Limon - İçtiğiniz çayın içerisine limon suyu sıkarak ağız kokusunun önüne geçebilirsiniz.

Tarçın - Tarçın antioksidan özellikleri sayesinde ağız içindeki bakterileri yok ederek ağız kokusunu ortadan kaldıran bir besindir. Tarçını tatlılarınızın üzerine veya yoğurda ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca tarçın çayı da iyi bir alternatiftir.

Yoğurt - Yoğurt prebiyotikler sayesinde ağızdaki kokuya sebep olan bakterileri ortadan kaldırır. Mide rahatsızlıkları neticesinde oluşmuş ağız kokusuna da iyi gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.