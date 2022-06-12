Ağız kokusunu geçirmek için ne yapılmalı? Ağız kokusu neden olur?

İnsanların en çok rahatsız olduğu ve çözüm aradığı sorunlardan biri de ağız kokusudur. Hem sağlık açısından hem de toplumda sorun yaşamamak adına ağız kokusunun önüne geçilmek istenmektedir. Peki ağız kokusundan nasıl kurtulursunuz? Ağız kokusuna neden olan faktörler nelerdir? Detaylar burada...

Ağız kokusu ya da nefes kokusu insanları en çok rahatsız eden konulardan biridir. Ağız kokusu olan kişiler kalabalık ortamlarda veya ikili ilişkilerde rahat edemezler ve bu onların iletişim kurmasını engeller. Özellikle sabah uyandıktan sonra ağız kokusunun verdiği rahatsızlık "günaydın" bile demeyi engeller. Bazı durumlarda diş fırçalamak ağız kokusuna iyi gelse de ağız kokusunu geçmeyebilir. Bu kapsamda ağız kokusuna neden olan faktörleri ve nasıl önlenebileceğini araştırdık.

Ağız kokusunu geçiren doğal yöntemler

Ağız kokusuyla savaşmanın en sağlıklı ve etkili yolu bitkisel yöntemlerdir. Bu yöntemler şunlardır

Maydanozu ile ağız kokusunu giderme

Maydanoz genel olarak sağlıklı ve sıklıkla tüketilen bir sebze olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu yönü ile ağız ve nefes kokusunu geçirmede de oldukça başarılıdır. Maydanozu doğrudan ağız kokusuna karşı tüketebilirsiniz.

Ağız kokusuna Karanfil

Karanfil her zaman tercih edilen bitkilerden biridir. Özellikle ani ağız kokusu için kullanılır. Çok etkili karanfili her zaman yanınızda taşıyabilir ve ihtiyacınız olan noktada ağzınıza atarak kokuyu giderebilirsiniz.

Ağız kokusuna Tarçın

Tarçın birçok sağlık sorununa karşı kullanılan bir besindir. Ağızdaki bakterilerle savaşan tarçın bakteri oluşumunu engeller. Bu noktada ılık suya bal, tarçın ve limon karışımını ekleyerek her gün gargara yapabilirsiniz.

Ağız kokusuna Rezene

Bir başka bitkisel ilaç da rezene tüketimidir. Rezeneyi ağızda bir süre tutmak veya çiğnemek ağız kokusunu önler.

Ağız kokusuna çay ağacı yağı

Dişlerinizi çay ağacı yağı içeren diş macunu ile fırçalamak veya diş macununa bir veya iki damla çay ağacı yağı eklemek ağız kokusunu önler, sağlıklı ve beyaz dişlere sahip olmanızı sağlar.

Ağız kokusunu gideren limon

Limonun içindeki asitler sayesinde ağızdaki bakteriler uzaklaştırılır ve yeni bakteri oluşumu engellenir. Bu doğrultuda bir bardağa limon sıkmak ve ardından gargara yapmak ağız kokunuzu giderecektir.

Karbonatla ağız kokusuna son

Kabartma tozu ile yapılan gargara ağız kokusunu ve ağız kokusunu gidermekle kalmaz, diş ve diş etlerinizin daha sağlıklı olmasına da yardımcı olur. Ilık suya kabartma tozu ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Diş fırçanızı karbonata batırıp dişlerinizi fırçalamanız da faydalı olacaktır.

Ağız kokusunu önleyen sirke

Ağız kokusu sadece karşıdaki kişiyi değil, nefes alırken kişinin kendisini de rahatsız eder. Sirke bu durum için tercih edilen en önemli yöntemlerden biridir. Bir bardak suya bir yemek kaşığı sirke ekleyip içerseniz hem kötü kokuyu önler hem de mideden gelen kokuyu engellersiniz.