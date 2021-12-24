Ağız kokusundan kurtulmak için...

Adaçayı çok hoş bir kokuya ve tada sahiptir. İnsan sağlığına da oldukça faydalıdır. Peki adaçayının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Adaçayı hangi hastalıklara şifa oluyor? Her gün adaçayı içilirse vücuda ne gibi bir katkı sağlar? Sizler içim tüm bu soruların cevaplarını haberimizde derledik...



Adaçayı her mevsim yetişebilen bir bitkidir. Bu bitki yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmıştır. Doğal bir ağrı kesici olan adaçayı çok hoş bir kokuya sahiptir. Çayır ve meralarda kendi kendine yetişir. Bazı yöreler bu hoş kokulu bitkiyi et kızartırken kullanmaktadır. Adaçayı dumanın kokusunu hafifletir ve ete güzel bir lezzet katar. Avrupa'da patates kızartmasında da kullanılmaktadır. Toplanıp kurtularak kullanılır ve yağı çıkartılır. İlaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde de kullanılır.

Adaçayı 13. yüzyılda keşfedildiğinde kutsal bir ot olduğu düşünülmüş. Eski şifa kitaplarında Hz. Meryem'in bu otu övdüğü rivayetleri vardır. Sürekli kendini yenileyerek çıkan adaçayı üst solunum yolu hastalıklarında limon suyu ile karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca adaçayından elde edilen kremler vücut ağrılarına da iyi gelmektedir.

Her gün adaçayı içilirse vücuda ne gibi bir katkı sağlar?

Adaçayını özellikle kronik hastalıklara sahip olmayan kişilerin her gün tüketmesinde fayda vardır. Adaçayı vücuttan ödemi hızlı bir şekilde atmaya yardımcı olur. Düzenli bir şekilde tüketilirse beyin fonksiyonlarını düzenlemeye destek olur. Ayrıca bağışıklığı güçlendirir ve kış aylarında hastalıklara karşı vücut direncinin artmasını sağlar.

Her gün adaçayı içilirse vücuda ne gibi bir katkı sağlar?

Aşırı üzüntü yaşayan kişinin sinir sisteminde yıpranmalar olur. Bu yüzden depresyon ve stres gibi ruhsal sorunlar yaşanır. Yapılan araştırmalar adaçayının içerdiği maddelerin sinir hücrelerinin daha sağlıklı iletilmesini sağladığını göstermiştir. Uzmanlar bu yüzden ofis çalışanlarının günde en az bir bardak ada çayı tüketmelerini tavsiye etmektedir.

Adaçayı beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Alzheimer, unutkanlık ve konsantre eksikliği gibi durumların yaşanmasının önüne geçer.

Adaçayı içerdiği antiseptik maddeler sayesinde idrar sökülmesini sağlar. Vücutta biriken toksinleri dışarı atar. Sindirimi temizleme konusunda etkilidir. Bağırsak florasını dengede tutar. Bu sayede ishal ve kabızlık gibi hastalıkların yaşanmasının önüne geçer. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kadınların hormonlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Adet dönemlerindeki sancıların şiddetini azaltır. Menopoz dönemlerinde yaşanan hormon sıkıntılarının geçmesini sağlar.

Adaçayı ağız içerisindeki enfeksiyonlu hücreleri ortadan kaldırır. Ağız kokusuna iyi gelir. Tükürüğü temizler, sabahları uyanıldığında oluşan kokuyu da giderir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.