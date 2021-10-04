Ağız içi yaraları için o çayı tüketin

Kekik ballıbabagiller familyasındandır. Keskin ve hoş bir aromaya sahip kekik hepimizin mutfağında mutlaka bulunur. Yemeklerimizi lezzetlendiren kekik sağlığımıza da oldukça faydalıdır. Peki kekiğin faydaları neler? Kekikten yapılan çay nelere şifa oluyor? Kekik çayı nasıl yapılıyor? Sizler için derledik...



Yemeklerin vazgeçilmez baharatı kekik çorak topraklarda yetişir ve çok yıllık bir bitki türüdür. Ballıbabagiller familyasına ait kekik güneşli yerleri sever ve boyu 40 cm'i bulabilir.

Kekik içerisinde timol, karvakrol, simol, linalol ve borneol maddelerini içerir. Ayrıca kekikte %1 oranında uçucu yağ, acı esanslar, tanen, flavonit ve tripenoit de mevcuttur. Kekik bitkisine sevdiğimiz o hoş kokuyu veren ise timol ve karvakrol isimli iki maddedir.

Kekik çayı nasıl yapılır?

Kekik çayı yapmak için 3 dal taze kekik veya tazesini temin edemiyorsanız 1 tatlı kaşığı kuru kekik kullanmanız mümkündür. Bir fincan kaynar suyun içerisine taze veya kuru kekiği atıp 10 dakika demlendirin. Daha sonra çayı süzün ve tüketin. Tadı hoşunuza gitmediyse bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Afiyet olsun!

Kekik çayının sağlığımıza faydaları nelerdir?

Hoş kokulu kekik vücudumuzun ödem atmasını sağlar, hazımsızlığa iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır.

Balgam sorunundan muzdaripseniz kekik çayıyla bu sorununuzun üstesinden gelebilirsiniz. Çünkü kekik iyi bir balgam söktürücüdür.

Kekik kan şekerini dengeler ve vücuda enerji verir.

Antibakteriyel özellikte olan kekik sindirim organlarımızda toksin birikmesine müsaade etmez. Kekik göz sağlığı için de çok faydalıdır, daha iyi bir görüş sağlar.

Kekik çayı ağzınızdaki yaralara, diş eti çekilmesine şifa olacaktır. Antiseptik olan kekik mikropları da öldürür.

Kekik çayının vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Kekik çayı tansiyon düşürücü etkidedir. Bu nedenden dolayı tansiyon hastasıysanız mutlaka doktorunuza danışarak bu çayı tüketmelisiniz. Ayrıca kekik kan dolaşımını hızlandırdığı için menstrüasyon dönemindeki kadınların dikkatli tüketmesi gerekir. Aksi takdirde kekik çayı yüzünden kanama artabilir.

Bildiğiniz hiçbir hastalığınız olmasa dahi bitki çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

Kekiğin besin değeri nedir?

Bir yemek kaşığı kuru kekik 11.5 kalori, 2.7 gram karbonhidrat, 0.4 gram protein, 1.6 gram lif, 0.3 gram yağ, 0.1 gram doymuş yağ içerir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.