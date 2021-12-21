Ağır bir yemek sonrası mideyi rahatlatmak için...

Bazen açlıktan gözümüz dönüyor ve ölçüyü kaçırıp çok fazla yemek tüketiyoruz. Daha sonra da midemiz ağrımaya başlıyor. Böyle bir durumda midenizin ağrımasını geçirmek için sizlere bazı çay önerilerimiz olacak...



Bazen açlıktan kendimizi kaybediyoruz. Midemizi yemekle tıka basa dolduruyoruz. Yemek bitince fark ediyoruz ne kadar yediğimizi ama iş işten geçmiş oluyor. Başlıyoruz mide ağrısıyla kıvranmaya! Böyle bir durumda bitki çaylarından destek alarak midenizi rahatlatabilirsiniz.

Mide ağrısı hangi çaylarla rahatlatılır?

Zencefil çayı - Zencefil çayı dolaşım ve sindirim sistemini hızlandırır. Bu sayede yediklerinizi daha kısa sürede hazmedebilirsiniz. Zencefil çayı için yaklaşık yirmi gram taze zencefili temizleyin. Daha sonra ince ince dilimleyip kaynayan suya atın ve on dakika demlemeye bırakın. Mideniz ağrıdığında afiyetle bu çayı için.

Safran çayı - Safran dünyanın en değerli ve pahalı baharatlarından birisidir. Safran bağırsak sisteminizi rahatlatma özelliğine sahiptir. Bunun için bir tutam safranı bir bardak kaynayan suyun içerisine atın. Daha sonra kaynayana kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra bardağınıza alın ve tüketin.

Papatya çayı - Papatya çayı strese bağlı olarak oluşan mide kramplarına da, hazımsızlığa bağlı olarak oluşan ağrılara da iyi gelir. Bunun için bir fincanın içerisine bir veya iki tatlı kaşığı papatya atın ve üzerine kaynamış su ilave edin. Yaklaşık üç dakika demlenmesini bekleyip afiyetle tüketin.

Rezene çayı - Hazımsızlık, mide krampları, mide sancıları ve bağırsak problemlerinden kurtulmak için rezene iyi bir seçenektir. Fakat tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Rezene çayını hazırlamak için bir bardak kaynamış suyun içerisine bir ya da iki çay kaşığı kurutulmuş rezene ilave edin. Daha sonra on dakika demlenmeye bırakın. Süzerek afiyetle tüketin. Eğer rezene çayının tadı hoşunuza gitmezse bal ilave ederek tatlandırabilirsiniz.

Nane çayı - Nane çayı midenizi rahatlatır ve midenizin yiyecekleri öğütmesine yardımcı olur. Nane çayı için iki çorba kaşığı kuru nanenin üzerine bir bardak kaynar su ilave edin. Üzerini kapatın ve beş dakika demlenmesini sağlayın. Daha sonra süzün ve limon sıkarak afiyetle tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.