Afterburn etkisi nedir? Spor sonrası kalori yakmaya nasıl devam edilir?

Afterburn etkisi spor kültüründe yeni bir kavramdır. Peki afterburn nedir? Afterburn etkisi nasıl oluşmaktadır? Afterburn etkisi ne kadar sürer? Afterburn etkisi için nasıl antrenman yapmak gerekir? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...



Fazla kalori yakmak isteyenlerin ilgisini çeken afterburn, egzersiz sonrası kalori yakımının devam etmesine yardımcı olmaktadır. Daha fazla yağ yakımı ve daha kısa süre içerisinde kilo verme isteği duyan kişiler afterburn etkisi oluşturmak için ideal antrenman süreçleriyle birlikte hedeflerine kolay bir şekilde ulaşabilirler.

EPOC, yani "excess - post exercise - oxygen consumption" olarak isimlendirilen afterburn etkisi, antrenman sırasında ortaya çıkan oksijen açığını kapatmak için vücudun artan oksijen ihtiyacı içinde bulunması olarak açıklanır. Afterburn etkisi oluşumu hedeflenerek gerçekleştirilen antrenmanlarda yağ depoları daha yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu da daha kolay yağ yakımını sağlar. Aynı zamanda devam eden oksijen tüketimiyle daha çok miktarda kalori harcanarak daha hızlı kilo verilebilir. Diyetinde başarı sağlamak isteyen kişiler afterburn etkisinden faydalanarak antrenman programını buna göre ayarlayabilir.

Afterburn etkisi nasıl oluşur ve ne kadar sürer?

Vücudun egzersiz esnasında ihtiyacı olan protein, karbonhidrat ve yağlar yetersiz oksijen yüzünden enerjiye dönüştürülemez ve anaerobik solunumla birlikte oksijensiz ortamdaki enerji laktik asit oluşturur. Laktik asit vücutta enerji olarak kullanıldıktan sonra dışarı atılmak için depolanır. Bu birikim sonucu afterburn etkisi oluşmaya başlar. Tükenen enerji depolarını yerine koyan vücut, laktik asidi oksijenle birlikte karaciğerde yakarak egzersiz sonrası afterburn etkisinin gerçekleşmesine yardımcı olur. Afterburn etkisi egzersiz yoğunluğuna ve kalitesine bağlı olarak 15 dakikadan 48 saate dek sürebilir.

Afterburn etkisi için nasıl antrenman yapmak gerekir?

Egzersiz programınızda EPOC etkisi oluşturmak ve bu etkiden büyük oranda faydalanmak için antrenman programınıza yüksek yoğunluklu egzersizleri dahil edebilirsiniz. 20 dakikalık yüksek yoğunluklu egzersizler kalori yakma hızını en az %10 oranında artırabilir. HIIT antrenmanları eşliğinde afterburn etkisi oluşturabilirsiniz.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aralıklı yapılan egzersizlerin oksijen tüketimini daha fazla artırır. Yarım saat boyunca devamlı koşu yapan sporcunun 1 dakikalık 20 set halinde koşu yapan sporcudan daha az kalori yakması aralıklarla yapılan egzersizlerin önemini vurgulamaktadır. Kardiyo antrenmanlarında gün içerisinde uygulayacağınız setleri bölerek afterburn etkisi oluşturabilirsiniz. Sabah ve akşam 20'şer dakika olmak üzere uygulayacağınız iki set bisiklet egzersizi EPOC etkisi için iyi bir çalışma örneğidir. Antrenmanlar arasında 6 saatlik boşluk bırakmak 24 saat içerisinde daha fazla kalori yakmanıza destek olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.