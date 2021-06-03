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Afrika'nın güvenliği Türk zırhlı araçlarına emanet

Türk savunma sanayisindeki zırhlı kara aracı üreticilerinin son dönemde Afrika'da kazandıkları ihalelere Kenya'da 118 araçlık bir yenisi eklendi

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03.06.2021 13:03:03
Afrika'nın güvenliği Türk zırhlı araçlarına emanet

Türk savunma sanayisi şirketlerinin geliştirdiği zırhlı muharebe araçları Afrika'da yeni ihracat başarılarına imza atıyor.

Bu kapsamda son olarak Katmerciler, Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 zırhlı araç alım ihalesinin şirketin uhdesinde kaldığını duyurdu.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine, savunma sanayisine yönelik projelerin uzun soluklu olduğunu ve Kenya'ya yönelik çalışmaların yaklaşık 2 yıldır sürdüğünü belirtti.

Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ın bütün Afrika'da kabul gördüğünü dile getiren Katmerci, Afrika pazarındaki genişlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Katmerci, "Farklı pazarlarda da çalışmalarımız var. Savunma sanayisinde ihracat sabır işi. En az 1,5-2 yıl emek harcıyorsunuz sonunda ya oluyor ya olmuyor. Kenya'daki süreç istediğimiz gibi oldu. Bunun prosedür tarafları var. Şu anda işi imzalıyoruz. Bundan sonra finansal çalışmalar yapılacak sonrasında toplam tutar bildirilip işe başlanacak." dedi.

Kenya'nın, zırhlı araçlarını ihraç ettikleri 3'üncü ülke olduğunu belirten Katmerci, araçların teslimatını yaklaşık 2 yılda tamamlamayı hedefledikleri dile getirdi. Katmerci, "Takip ettiğimiz işler var. Araçlarımız Afrika'da kullanıldıkça, bilinirliği arttıkça ihracat haberleri artacaktır diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- Yeni araç ve Kenya'nın Hızır 4x4'ü ilk kez tanıtılacak

Furkan Katmerci, ağustos ayında düzenlenecek 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda meskun mahalde görev yapmak üzere mevcut araçlardan daha küçük boyutlarda yeni bir aracı ilk kez sergileyeceklerini bildirdi. Katmerci, ayrıca Hızır'ın Kenya'da görev yapacak versiyonunun da Fuar'da görücüye çıkacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında geçen yıl cirolarını yüzde 30 artırdıklarını, ihracatlarını yüzde 85 seviyesine getirdiklerini anlatan Katmerci, "Döviz kazandırıcı faaliyetlere devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları ülkeye katma değer, istihdam, ihracat olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Her koşulda şirketimizi sağlıklı şekilde büyütüyoruz." dedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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