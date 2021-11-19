Afrika için 'Birlikte Daha Güçlüyüz'

Afrika İnsani Yatırım Zirvesi bu yıl dünya medeniyet başkenti İstanbul'da gerçekleşecek. Pek çok iş ve siyaset insanlarını bir araya getiren zirve “Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganıyla hayata geçiriliyor. 25-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul Shereton Otel'de gerçekleşecek olan zirvede bir kez daha Afrika insanının yardımdan çok yapıcı iş birliğine ihtiyacı olduğu vurgulanacak.

Batılı ülkelerin uzun süre sömürgesi alıtnda kalan Afrika uyanış dönemine girdi. Afrika ülkeleri sanayileşme atağına geçerken dünyadan da kedilerine destek olunmasını talep ediyor. Bu kapsamda Türkiye çok önemli bir etkinliğie ev sahipliği yapacak.

Afrika İnsani Yatırım Zirvesi İstanbul'da bir araya geliyor. İş ve siyaset insanlarını bir araya getiren Afrika İnsani Zirvesi ve Yatırım Ödülleri İstanbul'da yapılacak. Her yıl farklı bir tema ile yapılan zirve bu yıl “ Birlikte Daha Güçlüyüz” sloganıyla 25 -27 Kasım tarihleri arasında İstanbul Shereton Otel'de yapılacak. Afrika İnsanının yardımdan çok yapıcı iş birliğine ihtiyacı olduğunu savunan Paladec müreffeh bir Afrika için sömürgecilikten uzak karşılıklı menfaata dayalı olan “Kazan Kazan” politikasına inanmaktadır. 2015 yılından itibaren Gana, Dubai, Tanzanya, Fas ve Abu Dabi'de gerçekleşen zirve 2021 yılında dünya medeniyet başkenti İstanbul'da yapılacak. Zirveye, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Kanada ve Afrika kıtasından birçok üst düzey yöneticide katılım sağlıyor.

ZİRVENİN AMACI NEDİR?

İstanbul'da yapılacak olan zirvede Afrika İnsanının yardımdan çok yapıcı iş birliğine ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Pan-Afrika İnsani Zirvesi/Ödülleri, Afrika'da sürdürülebilir barış ve kalkınmaya bütüncül, yenilikçi ve çok boyutlu bir yaklaşım sağlamak amacıyla, PALEDEC tarafından Afrika'daki ilgili sorunları belirlemek için tasarlanan yıllık olarak düzenlenen bir etkinliktir.

Etkinlik, Afrika'da uluslararası ticareti, doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek ve kolaylaştırmak için sürdürülebilir iş fırsatlarını görüşme amacıyla farklı ülkelerden endüstri, hükümet, iş dünyası ve insanlığın çeşitli sektörlerindeki politikacıların ve üst düzey yetkililerin dikkatini çekmektedir.

Konferans akabinde akşam yemeğinde ilgili sektörlerden üst düzey yöneticiler bir araya gelerek Türk ve Afrika tarafları detayları birbirlerini yakından tanıma imkanı bulacaklardır.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Afrika ülekeleri ile yakın işbirliği politikası sonucu Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında bir gönül bağı oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu 2003 yılından bugüne kadar cumhurbaşkanı olarak Afrika'yı 35'ten fazla ziyaret etmiş olması bu dostluğun da en belirgin göstergelerinden biridir. Afrika için Türkiye Türkiye'nin 'Afrika Kıtasının Stratejik Ortağı' olarak sarsılmaz duruşu nedeniyle zirvenin İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

ZİRVE DAHA ÖNCE HANGİ ÜLKELERDE YAPILRI?

Pan Afrika İnsani Zirvesi ilk olarak 2015 yılında hayata geçirildi. Yapılan zirveler 92'nin üzerinde ödül sahibi ve 53 farklı ülkeden toplam 7.800 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Accra-Ghana (2015)

Dubai-BAE (2016)

Tanzanya (2017)

Rabat - Fas (2018)

Abu Dabi-BAE (2019)

AFRİKA İNSANİ YATIRIM ZİRVESİ HANGİ TARİHLERDE VE NE ZAMAN YAPILACK?

Dev zirve İstanbul'da "Shereton Otel"de gerçekleşecek. Zirve 25-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Zirve hakkında bilgi almak için 05066057795 numarası ile iletişime geçebilirsiniz...

Not: Zirveye katılacak isimlere bu linkten ulaşabilirsiniz https://pahsaistanbul.com/index.php/katilimcilar/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.