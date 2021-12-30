DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Saçlarınızı pirinç suyuna batırırsanız...
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında metro, tramvay, otobüs, marmaray saat kaça kadar çalışacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman uygulanacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu 2023'te mi uygulanacak?
Pas lekelerine patates sürerseniz...
Putin'den Erdoğan'a kutlama
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı
Taner Yüncüoğlu kimdir? Taner Yüncüoğlu nereli?
Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sivilceleri gideren sirkeli kür tarifi
DİAYDER hakkındaki terör iddianamesi kabul edildi
DİTİB, Senegal’de 400 katarakt hastasına 'ışık' oldu
Altın neden yükseldi? Altın bugün ne kadar? Altında beklenmeyen yükseliş!
Analiz: Bakan Akar'ın Balkanlar'a ziyareti yeni bir sayfa açılmasına yol açacak
Danıştay mülakat kararı | Danıştay'ın mülakat kararı var mı? Kılıçdaroğlu'na MEB'den yanıt!
Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur?

TIMETURK / GENEL / Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur?

Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur?

Avrupa Birliği'nden Türk fındık üreticilerini sevindiren bir karar geldi. AB, Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdiğini duyurdu. Bu karar fındık ihracatçısını ve üreticisini sevindirirken Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur? sorularının da sorulmasına neden oldu.

1 Saat Önce
2021-12-30 11:44:09
Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur?

Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur? sorusu AB'nin aldığı yeni bir karar sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. AB'nin 17 Aralık tarihli resmi gazetesinde yayımlanan tüzük değişikliğinde, “Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı” ifadelerine yer verildi. Karar fınrık üreticilerini ve ihracatçılarını sevindirdi.

Aflatoksin nedir?

Aflatoksin, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen zehirli ve kanserojen maddelerdir. Karaciğer tarafından M1 tipine ve epoksite metabolize olur. Yüksek doza maruz kalma nedeniyle HCC tipi Karaciğer kanseri yapabilir. Hiçbir canlı türünün bu zehre direnci yoktur; ama insanda ani zehirlenmeler nadirdir. Uzun vadede zehre maruz kalmak ani zehirlenmeye göre daha iyi tabloya sahiptir.

Aflatoksin nasıl oluşur?

Normalde toprakta bulunur. Hasat öncesinde ve depolama sırasında tahıla bulaşıp çoğalabilir. En az yüzde 7 rutubet ve yüksek sıcaklıkta bitkiler için zararlıdır. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuru yemiş (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla etkilenenlerdir. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş