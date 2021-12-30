Avrupa Birliği'nden Türk fındık üreticilerini sevindiren bir karar geldi. AB, Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdiğini duyurdu. Bu karar fındık ihracatçısını ve üreticisini sevindirirken Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur? sorularının da sorulmasına neden oldu.

Aflatoksin nedir? Aflatoksin nasıl oluşur? sorusu AB'nin aldığı yeni bir karar sonrası pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. AB'nin 17 Aralık tarihli resmi gazetesinde yayımlanan tüzük değişikliğinde, “Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı” ifadelerine yer verildi. Karar fınrık üreticilerini ve ihracatçılarını sevindirdi.

Aflatoksin nedir?

Aflatoksin, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus tarafından üretilen zehirli ve kanserojen maddelerdir. Karaciğer tarafından M1 tipine ve epoksite metabolize olur. Yüksek doza maruz kalma nedeniyle HCC tipi Karaciğer kanseri yapabilir. Hiçbir canlı türünün bu zehre direnci yoktur; ama insanda ani zehirlenmeler nadirdir. Uzun vadede zehre maruz kalmak ani zehirlenmeye göre daha iyi tabloya sahiptir.

Aflatoksin nasıl oluşur?

Normalde toprakta bulunur. Hasat öncesinde ve depolama sırasında tahıla bulaşıp çoğalabilir. En az yüzde 7 rutubet ve yüksek sıcaklıkta bitkiler için zararlıdır. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuru yemiş (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla etkilenenlerdir. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.